Elon Musk anklagas för sexuella trakasserier – Spacex ska ha betalat för tystnad

Elon Musk ska ha blottat sin penis, gnuggat hennes ben utan samtycke samt erbjudit henne att köpa en häst i utbyte mot erotisk massage. Det enligt intervjuer och dokument som Insider tagit del av.

Händelserna ska ha skett under en flygresa på Musks privatplan till London under 2016. Musk, Spacex och flygvärdinnan ska under 2018 ha ingått ett avtal där värdinnan ska ha fått 250.000 dollar mot att hon inte lämnade in en stämningsansökan med anledning av sina påståenden.

Elon Musk har i en tweet skrivit att de vilda anklagelserna mot honom inte är sanna. Han ska även ha sagt till Insider att det finns mycket mer kring historien efter att sajten kontaktat honom.

”Äntligen får vi använda Elongate som skandalnamn”, twittrar Musk på fredagen.

Läs mer: Spacex på väg att bli USA:s högst värderade startup