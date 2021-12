Elever fick betyg – skapade härdsmälta på skolplattformen

Under onsdagen var det problem för vårdnadshavare att logga in på skolplattformen i Stockholms stad, och problemen kvarstod en bit in under torsdagsmorgonen. Samtidigt står det klart vad plattformen kommer kosta 2022 – över tusen kronor per elev.

Skolplattformen i Stockholms stad har varit en följetong under det senaste året. It-systemet innehåller uppgifter om uppåt 500 000 elever, vårdnadshavare och lärare i Stockholms stad och har kostat nästan en miljard kronor att bygga sedan 2013.

Plattformen har kantats med en rad problem – alltifrån att information bara syns för vissa och ibland försvinner, till allvarliga säkerhetsproblem.

Under onsdagen var det skolavslutning för en stor del av Stockholms stads skolor, och därmed även betygsbesked för elever från årskurs sex. Men många elever och föräldrar hade svårt att komma in på skolplattformen. Ann Marie Taylor, it-chef på utbildningsförvaltningen, beklagar problemet när Di talade med henne under onsdagen.

” Vissa kommer in, andra inte.”

”Alla vill gå in där nu. Det är extremt hög belastning i hela systemet och teknikerna jobbar med frågan. Vissa kommer in, andra inte. Det har även kopplingar även till e-tjänsteplattform och id-portaler, så det är många tekniska delar som Tieto tittar på.”

Den klarar alltså inte av att alla går in samtidigt?

”Det är det man hoppas, men så ser det inte ut i dag. Vi vet inte heller om det är skolplattformen eller någonting annat som ligger och stör”, fortsätter Ann Marie Taylor.

Under onsdagen kom det uppgifter om att Skolportalens support hävdat att mycket beror på att lärarna är inne och sätter betyg till eleverna under dagen. Betygen publicerades under torsdagsmorgonen. Grundskoleavdelningen vid förvaltningen skriver i en kommentar till Di Digital att det är skillnad på terminsbetyg och slutbetyg.

”Höstterminen slutar på avslutningsdagen. Det som är aktuellt nu är terminsbetyg, inte slutbetyg. Givetvis skulle det vara bra att kunna lämna ut terminsbetyget på avslutningsdagen men om ett tekniskt fel uppstått får vi hantera detta. Elever har också från sina lärare generellt god kännedom om sitt betyg genom kontinuerlig återkoppling under terminen”, lyder kommentaren.

Den 16 december klubbades verksamhetsplanen och budgeten för utbildningsenheten igenom. Här ökar it-kostnaderna för utbildningsförvaltningen med 17,3 miljoner kronor till 300,4 miljoner kronor. Skolplattformen står för en stor del av kostnadsökningen med 10,7 miljoner kronor. It-kostnad per elev landar på 1.739 kronor, där skolplattformen står för 1.117 kronor. Det innebär att Skolplattformen kostar mer än läromedelsinköp per elev 2020, som låg på 847 kronor enligt branschorganisationen Läromedelsföretagens statistik.

Det är det börsnoterade bolaget som Tieto Evry ligger bakom driften av plattformen. Bolaget har under de senaste cirka 20 åren skött driften av Stockholms Stads i dag cirka 500 it-system, till en kostnad på motsvarande 300 miljoner kronor per år. I höstas tecknades ett nytt avtal på 15 år för 4 miljarder kronor.

Systemet har fyra leverantörer: utöver finska börsnoterade Tietoevry där Christer Gardells riskkapitalbolag Cevian är storägare även Unikum, Skola 24 som tidigare hette Nova Software, samt Ping Pong. Den sistnämnda stod bakom en allvarlig säkerhetslucka som en förälder upptäckte 2019. I november i fjol gav Datainspektionen utbildningsförvaltningen vid Stockholms stad en sanktionsavgift på fyra miljoner kronor efter att ha hittat flera allvarliga säkerhetsbrister.

Christian Landgren är medgrundare till Öppna Skolplattformen, ett initiativ skapat av it-kunniga föräldrar som tröttnat på plattformen och som Di rapporterat om fler gånger tidigare. Han köper inte stadens förklaring om överbelastning.

”Man måste dimensionera för den belastning som kommer vid de tillfällen då många kommer in. Det moderna sättet är att ha en dynamisk planering där man inför storhelger och annat drar igång fler servrar. Så skulle Spotify göra, och det är så man gör vid exempelvis biljettsläpp vid stora evenemang”, menar han.

Han drar en liknelse vid ”Allid Öppet”-appen, som kraschade när vaccinationerna satte igång.

”Även här var många i teknikbranschen kritiska. Det här är infrastruktur och inte raketforskning längre, att bygga en struktur som klarar av det.”

Christian Landgren tycker dagens krasch är ytterligare ett bevis på att Skolplattformen är ett fuskbygge.

”Det svåra är att politiker och ansvariga tjänstemän fortsätter försvara plattformen istället för att acceptera att det inte är någonting man kan fortsätta investera i. Inte ens på den basala nivån klarar man av att leverera. Här borde vi som allmänhet ha höga förväntningar, när regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på digitalisering”, avslutar han.

