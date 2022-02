Elbåtsbolaget sluter avtal med europeisk batteritillverkare

Kreisel är sedan tidigare leverantör åt den svenska elbåtstillverkaren, och med det nya partnerskapet säkerställer Xshore att alla Eelex 8000 förses med Kreisels batteripack. Bolaget grundades av Zound Industries-skaparen Konrad Bergström 2016 och lanserade båtmodellen under hösten 2020. Båtarna säljs idag till Europa, Mellanöstern och USA.

Kreisel är sedan 2022 en del av den amerikanska traktorjätten John Deere, och riktar in sig mot nischsegment som inom båt- och racing.

”För våra båtapplikationer är Kreisel marknadens bästa batteritillverkare och vi är i nuläget en av bolagets största kunder”, säger Jeanette Zetterström, försörjningskedjechef på Xshore.

Helena Fagraeus Lundström, hållbarhetschef på Xshore, säger att båtbranschen fortfarande ligger efter gällande elektrifiering om man jämför med bilbranschen. Det finns helt enkelt inte så många tillverkare som kan göra batterier till den marina sektorn.

”Kreisel är det enda batteripack som är DNV-certifierat (det norska världsledande certifieringsorganet som verifierar alltifrån fartyg till ledningssystem, produkter och personer, red. anm) för marint bruk och har den prestanda och kvalitet som vi behöver. För oss är partnerskapet jätteviktigt för att kunna växa inom de planer vi har.”

Parterna har satt upp tuffa hållbarhetsmål.

”Det ena handlar om att eliminera koldioxidavtrycket från batteriet och hela båten i sig, något vi hoppas kunna uppnå till 2030. Vi vill också satt en tydlig ambition att öka spårbarheten i värdekedjan ur ett socialt och miljömässigt perspektiv, med mål att ha full spårbarhet till 2025 ”, säger Helena Fagraeus Lundström.

Som Di Digital rapporterat om tidigare är batterimarknaden koncentrerad till Asien och Kina, som ligger långt före den europeiska. Kreisels batterier tillverkas i Europa, men komponenterna är till viss del från Asien.

”Det är den bästa lösningen just nu, men vi och Kreisel kommer utvärdera möjligheterna framåt”, säger Jeanette Zetterström.

Läs mer: Elfordonsbolag kämpar – vill ta hem produktionen från Asien

”Vi vill ha en regional värdekedja så långt som det går. Sedan är det ju inte per definition fel att ha leverantörer i Asien, utan det handlar om hur man jobbar med dem: vilka krav man kan ställa och hur man kan säkra transparens och spårbarhet i värdekedjan”, säger Helena Fagraeus Lundström.

Xshore har under de senaste månaderna flyttat produktionen från Stockholm till Nyköping, där en ny helautomatiserad fabrik växer fram. Under 2022 räknar bolaget med att nå en full kapacitet på 400 båtar per år.

”Monteringslinan och kompositlinan byggs upp för fullt och vi har rekryterat väldigt kompetenta personer. Det händer nya spännande saker varje vecka”, säger Jeanette Zetterström.

Som Di Digital beskrev i genomgången av den svenska elfordonsflottan sätter flera av dem stora förhoppningar till svenska Northvolt. I slutet av januari tog Susanna Campbell över ordförandeklubban i Xshore, och hon sitter bland annat även i Northvolts styrelse.

”Vi har en väldigt bra dialog med Northvolt”, säger Jeanette Zetterström, som dock inte kan gå in närmare på vad det innebär.

Läs mer: Båtbolagen mot strömmen – Tillverkar i Sverige men undgår inte utländska delar

Elbåtsbolaget Xshore, laddar batterierna - orderboken… Stäng Elbåtsbolaget Xshore, laddar batterierna - orderboken fulltecknad. Intervju med Xshores vd Jenny Keisu

Fotonot: Tv-intervjun ovan med Xshores vd Jenny Keisu är från 2021.