Efter Yubico, Airmee och Sellpy – här är tillväxtfabrikens 14 nya startups

Företagsinkubatorn Sting har sedan starten 2002 fostrat fler än 340 startups. En majoritet av dessa har sedan växt till självständiga företag, somliga med en global kundbas. Bland de mest framgångsrika alumnerna nämns säkerhetsbolaget Yubico, secondhand-tjänsten Sellpy och fraktbolaget Airmee.

Nu har en rad nya bolag chansen att följa samma väg.

Totalt kvalar 14 startups in till höstens Stingprogram. Medan tidigare program bland annat fokuserat på hållbarhet skönjs i år istället en rad bolag verksamma inom health tech.

Bolagen kommer att ta del av ett coachingprogram och vara i kontakt med andra experter, affärsänglar och internationella nätverk av branschkontakter och investerare. Det företag som imponerar under programmet har möjligheten att få en investering på 500 000 kronor via Stings investeringsbolag Propel Capital.

”Vi har fått in otroligt många kvalificerade ansökningar inom health tech-området i år. Digitaliseringen av vården har tagit stora steg framåt under pandemin och dagens patienter förväntar sig ett digitalt bemötande. Därför är det väldigt kul att flera av bolagen vi tagit in har innovativa lösningar för att hjälpa både patienter och sjukvårdspersonal i vardagen. Dessutom är det många kvinnliga grundare, både bland hälso- och de andra bolagen,” säger Johanna Wollert, coach på Sting, i ett pressmeddelande.