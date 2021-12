Efter Star Stable – danska Egmont blir majoritetsägare i ytterligare ett nordiskt spelbolag

Danska mediejätten Egmont blir majoritetsägare i ytterligare ett nordiskt spelbolag. Detta då dotterbolaget Nordisk Games konverterar sitt lån till aktier i finska Nitro Games, som gjort comeback på First North i år.

Egmont plöjde ner 45 miljoner kronor i mobilspelsutvecklaren Nitro Games i maj 2020. Investeringen bestod till 25 Mkr av ett köp av nyemitterade aktier och 20 Mkr i ett konvertibellån. Dessa omvandlas nu till aktier.

Konverteringen innebär att Egmonts dotterbolag Nordisk Games ökar sitt ägande i Nitro till 50,37 procent, enligt ett pressmeddelande som gick ut klockan 20:20 under onsdagskvällen. Tidigare har man ägt 40 procent av bolaget, enligt Holdings.se.

Affären var väntad, men befäster bilden av ett Nordisk Games på frammarsch. För ett par veckor sedan kunde Di Digital rapportera att de blev majoritetsägare i den svenska spelutvecklaren Star Stable.

”De är duktiga, engagerande och skickliga ägare”, sa Star Stables vd Johan Sjöberg då.

Han nämnde då Nordisk Games investerat i andra duktiga spelbolag som till exempel Malmös Avalanche studios.

Andra spelbolag i Nordisk Games portfölj är: svenska Raw Fury, danska Multiverse, Flashbulb Games, och RETO MOTO, spanska Mercurysteam samt brittiska Supermassive Games.

Nitro Games är noterat på First North och har ett börsvärde på 356 Mkr. Aktien har några tuffa år bakom sig, men i år har kursen klättrat med 248 procent.

Nitro Games baserar sin spelutveckling på den egenutvecklade NG Plattformen och är mest kända för sina mobilspel Medals Of War, Raids of Glory samt East India Company. En stor del av spelen återfinns inom kategorin strategi. Bolaget etablerades under 2007 och har sitt huvudkontor i Kotka, Finland.

