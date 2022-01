Efter Spotify-bråket – Joe Rogan lovar på bättring

Under söndagen tog Spotifys SPOT +0,90% Dagens utveckling vd Daniel Ek bladet från munnen och kommenterade det debacle som just nu pågår kring poddprofilen Joe Rogan och musiktjänstens val att ha kvar honom på plattformen. Kritiken mot podden The Joe Rogan Experience handlar om att poddstjärnan ger utrymme åt bland annat vaccinkritiker som sprider desinformation och konspirationsteorier. Spotify köpte de exklusiva rättigheterna till podden för runt en miljard kronor 2020.

”Vi har haft regler på plats i många år, men vi har inte varit tillräckligt transparenta om de riktlinjer som styr vårt innehåll mer brett”, skriver Daniel Ek i det brev som nu ligger på Spotifys hemsida.

Där har musikplattformen även publicerat sina interna regler för poddare, som bland annat handlar om att undvika att sprida innehåll som hävdar att covid-19 är en bluff. Alla poddar som berör pandemin kommer även att förses med en länk till Spotfiys informationscentral om pandemin.

Nu uttalar sig även Joe Rogan om saken. I en nära tio minuter lång video på Instagram lovar profilen att han ska göra sitt bästa för att vara mer balanserad framöver. Bland annat säger Joe Rogan att han kommer att bjuda in mer oliktänkande gäster.

”Om det är något jag hade kunnat göra bättre är det att ha fler experter med skilda åsikter direkt efter de med kontroversiella åsikter”, säger han.

Spotifys val att ha kvar Joe Rogans innehåll på plattformen har lett till protester på sociala medier, liksom att kända artister som Neil Young och Joni Mitchell bett om att få sin musik nedplockad.

Både Youtube och Twitter har plockat ner avsnitten med läkaren Robert Malone där han bland annat kallar vaccinet för ett olagligt experiment, enligt The Daily Mail.