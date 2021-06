Efter räderna i Kina – Bitcoins kritiserade energiåtgång sjunker kraftigt

En stor del av den globala framställningen av bitcoin har funnits i Kina på grund av deras låga elkostnader. Det har lett till miljökritik mot valutan eftersom landet har höga utsläpp från sin energiproduktion.

Efter att ett antal kinesiska provinser genomfört räder under helgen mot så kallade miningbolag, som underhåller blockkedjan för bitcoin, har 90 procent av Kinas bitcoinutvinningskapacitet stängts, rapporterar kommunistpartiets tidning Global Times.

Bakgrunden till åtgärderna är just den stora energiåtgången för brytningen av block till kedjan för bitcoin. Detta har resulterat i att beräkningskraften, så kallad hash rate, har sjunkit snabbt. Enligt Blockchain.com har antalet terahash per sekund gått från 180 miljoner den 14 maj till 125 miljoner under gårdagen.

Samtidigt visar siffror från Cambridge-universitetet att energiåtgången för bitcoin snabbt har sänkts – från en beräknad årlig åtgång på 141 TwH den 10 maj till 87,6 TwH timmar i dag.

Det är oklart var bitcoinbolagen kommer att flytta sin verksamhet, men häromdagen gjorde Miamis borgmästare ett utspel för att locka över bitcoinbolag till staden med skattelättnader och koldioxidneutral el.

Efter rekordrusningen i början av året till nära 65.000 dollar per bitcoin i april har tillgången halverats till under 32.000 dollar på måndagen.