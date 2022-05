Efter Netflix tuffa kvartal: Disney+ får 8 miljoner nya prenumeranter

Innehåll från Citrix Annons

Svensk sjukvård står inför flera stora utmaningar. Ett av de större problemen är att sjukvårdspersonal tvingas lägga tid på att logga in och ut ur olika system – något som stjäl tid från den faktiska vården av patienter. Med en ny blixtsnabb inloggningslösning kan vården nu spara in tid som motsvarar flera heltidstjänster så att personalen istället kan ägna sig åt det som är allra viktigast.

Att sjukvårdspersonal arbetar under mycket stress och press är allmänt vedertaget. För de som arbetar inom sjukvården är det heller ingen nyhet att enorma mängder tid under en arbetsdag läggs på att logga in och ut ur olika system när man rör sig mellan olika platser på sjukhuset.

Det som skiljer vårdarbetsplatser från andra är att man har en så kallad delad arbetsplats där man frekvent gör kortare aktiviteter i journalsystemet som att registrera medicin eller patientinformation. På grund av lagkravet på spårbarhet i systemen infördes krav på individuella inloggningar där ett smart kort användes för både inlogg och digitala underskrifter. Något som visade sig bli en rejäl tidstjuv.

– Varje gång man loggade in med kortet tog i snitt två minuter. Med 25 till 30 inloggningar per dag blev den tiden sammantaget något som motsvarar flera heltidstjänster per vecka för ett sjukhus. Vårdpersonal har uttryckt en enorm frustration över detta, förklarar Peter Söderholm, CTO på Citrix.

Inloggning på under sex sekunder

För att kunna frigöra tid för personalen att lägga på faktisk vård togs en ny lösning fram av Citrix i samarbete med flera andra aktörer. Det smarta kortet används fortfarande men istället för en inloggning varje gång så har man möjlighet att återansluta till sin befintliga inloggning på under tio sekunder.

– Det har aldrig funnits fler applikationer än i dag och kraven från verksamheterna är att man ska kunna vara mobil och flexibel – något som inom sjukvården innebär att man själv rör sig runt på sjukhuset medan enheterna finns kvar på samma plats. Med lösningen kan du återuppta din session där du lämnade senast på en annan fysisk plats och du slipper sitta och vänta på inloggningen. Precis som när man fortsätter att titta på en film på Netflix.

”Gett stora tidsvinster”

Efter att lösningen infördes på sjukhuset Capio S:t Göran i Stockholm har chefer och personal märkt av enorma besparingar i tid som de nu kan lägga på patienterna.

– På en akutmottagning är varje sekund dyrbar. Personalen tar hand om stora patientflöden och är väldigt beroende av att vara mobila och samtidigt komma åt sina digitala system. När vi byggde en ny akutmottagning så passade vi även på att införa helt nya IT-arbetssätt med hjälp av ny teknik från bland annat Citrix, säger Rene Lambin, Enhetschef på Capio S:t Göran.

– Numera kan personalen snabbt och säkert byta arbetsplats och samtidigt ta med sig sin inloggade session i journal- och röntgensystem. Vi minskade tiden för in- och utloggning från tidigare två minuter till under sju sekunder. Över tid har detta gett stora tidsvinster tillbaka till verksamheten, avslutar Rene.

