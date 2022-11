Efter intäktsraset – Dynamic Codes vd lämnar

Louise Nylén tog över vd-posten från Dynamic Codes grundare Anne Kihlgren i september 2020. Hon har tidigare varit marknadschef på Trustly, och vice vd på Leo Vegas.

Nu meddelar Louise Nylén att hon kommer lämna sitt uppdrag under första kvartalet 2023. Finanschefen Per Alnefelt går under tiden in som tillförordnad vd fram till att en ny vd har rekryterats, framgår det av ett pressmeddelande.

”Efter mycket moget övervägande har jag valt att anta en ny utmaning som var svår att tacka nej till”, säger Nylén i en kommentar.

Det var under pandemin som diagnos- och hälsotestbolaget Dynamic Code gick från ett lovande diagnostikbolag till en miljardvärderad tillväxtraket.

Bolaget erbjuder hemtester av olika sjukdomar, ofta baserade på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Testerna beställs på nätet, utförs hemma, och proven analyseras i labb. Provsvaren hämtas sedan via en kod på nätet inom några dagar.

När det massiva behovet av covidtester kom landande bolaget ett gyllene avtal med Folkhälsomyndigheten, FHM.

2020 omsatte bolaget 278 miljoner kronor, varav 89 procent bestod av intäkter från FHM för covidtester, medan vinsten före skatt blev 112 Mkr. Följande år, 2021, omsatte bolaget 366 Mkr, varav 86 procent kom från det guldkantande kontraktet. Vinsten före skatt blev då 80 Mkr.

Kulmen på hajpen kom i september i fjol då First North-listade läkemedelsbolaget Aegirbio lade ett bud på Dynamic Code värt 1,5 miljarder kronor. Haken var att över 90 procent av betalningen skulle bestå av aktier – allt medan Aegirbios aktiekurs rusat månaderna före budet.

Osäkerheten kring Aegirbios värdering ledde dock till ett uppror bland de mindre aktieägarna i Dynamic Code, som köpt in sig i bolaget via handelsplatsen Pepins. I sista stund beslöt sig parterna att lägga ned förhandlingarna.

2022 ser betydligt blygsammare ut. Under första kvartalet redovisade bolaget en omsättning 80,4 Mkr, en minskning med 33 procent jämfört med samma period året innan. I likhet med de två senaste åren kom merparten, eller 83 procent, av intäkterna från avtalet med FHM.

Men den 1 april, alltså vid starten av andra kvartalet, överlät FHM hela ansvaret för covidtestningen till regionerna och jätteaffären gick därmed om intet.

Detta gör att nettoomsättningen under andra kvartalet landande på 8,2 miljoner kronor, att jämföra med 114,2 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till -37 miljoner kronor, att jämföra med en rörelsevinst på 43,8 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol.

