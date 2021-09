Efter HBO Nordics dystra facit – hon leder tv-bolagets comeback i Sverige

Di Digital kan avslöja att det blir den 26 oktober som HBO rullar ut den internationella storsatsningen HBO Max i Sverige. Samtidigt skrotas den lokala tjänsten HBO Nordic.

”HBO Max erbjuder bättre teknik, fler titlar och ett attraktivt pris”, säger danskan Christina Sulebakk, som blir chef för HBO Max i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Användarupplevelsen går från att vara svartvit till att bli mer färgglad och inkluderande.

Tv-bolaget HBO var en pionjär inom högkvalitativa dramaserier som Sopranos och The Wire under 00-talet. Och när HBO Nordic lanserades i slutet av 2012 var det bolagets första streamingplattform i världen. Den byggdes som ett samriskbolag med Parsifal International, då ägt av Peter Ekelund, med en bakgrund som vd för Bredbandsbolaget. Tjänsten växte snabbt de första åren med populära serier som Game of Thrones, True Detective och Westworld. Christina Sulebakk rekryterades tidigt till rollen som marknads- och försäljningschef, och har stigit i graderna sedan dess.

”Det var entreprenöriell stämning de tidiga åren, men många tekniska utmaningar. Men vi hade starkt innehåll”, säger Christina Sulebakk som pendlade mellan Köpenhamn och Stockholm under de tidiga åren.

De senaste åren har dock HBO Nordic vuxit i en lägre takt än marknaden som helhet. I alla fall enligt analysbolaget Mediavision.

”HBO har tappat i marknadsandelar i flera år. De hade över 600 000 kunder när Game of Thrones var som störst. Idag har de färre än 500 000”, säger Marie Nilsson, vd för Mediavison.

Hon menar att HBO Nordic är i behov av förnyelse. Marknadsledaren, Netflix NFLX -0,16% Dagens utveckling , uppfattas av kunderna som den bästa tjänsten när det gäller utländskt drama, Viaplay och C More anses bäst inom svenskt innehåll och sport medan nykomlingen Disney+ anses bäst på barninnehåll.

HBO Max får ett mycket attraktivt pris i Sverige.

Idag är HBO Nordic nummer fem på Mediavisons lista över renodlade tv-streamingplattformar, med en marknadsandel på 9 procent.

De fem största tv-streamingtjänsterna i Sverige: 1. Netflix 2. Viaplay 3. C More 4. Disney+ 5. HBO Nordic Källa: Mediavision

Christina Sulebakk känner inte igen sig i siffrorna. Hon menar att HBO Nordic hela tiden vuxit på årsbasis, men medger att man sett kunder strömma till och sedan hoppa av i samband med vissa säsonger av Game of Thrones.

Oavsett tror hon på ett lyft nu när den nya plattformen HBO Max lanseras i Europa.

Tjänsten firade ettårsdag i USA i maj och lanserades i somras i 39 länder i Latinamerika och Karibien. I Europa blir Norden och Spanien först ut den 26 oktober. Då väntas mer uppgifter om pris och innehåll.

Klart är dock att titlar från Warnermedias populära varumärken, som Warner Bros., HBO, DC och Cartoon Network, samt originalproduktionerna Max Originals ska samlas på ett ställe. Plattformen är global och tekniken har förbättrats rejält, enligt Christina Sulebakk.

”Användarupplevelsen går från att vara svartvit till att bli mer färgglad och inkluderande. Vi har även samarbetsavtal med Apple, Google, Samsung, Telia och Telenor som gör tjänsten mer lättillgänglig på fler ställen. Vidare erbjuder vi fler vyer, både när det gäller att särskilja föräldrar och barn och med personliga avatarer”, förklarar hon.

Innehållet blir ”betydligt större” enligt Christina Sulebakk. Titlar som nämns i pressmeddelandet är Harry Potter, Game of Thrones och The Big Bang Theory.

Christina Sulebakk betonar även att man ska fortsätta satsa på lokalt innehåll som norska Beforeigners och svenska Björnstad. HBO:s kommande, stora svenska produktion heter Lust och har Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius och Elin Klinga i huvudrollerna. Den har premiär senare i år.

Idag kostar en månadsprenumeration på HBO Nordic 109 kronor. I USA kostar HBO Max cirka 85 kronor per månad med reklam, eller 130 kronor per månad utan.

”HBO Max får ett mycket attraktivt pris i Sverige”, säger Christina Sulebakk.

Fler nyheter väntas den närmaste tiden då HBOs ägare, den amerikanska teleoperatören AT&T, nyligen slog ihop sitt bolag Warnermedia med Discovery i en storaffär. Om allt går vägen kan detta leda till att HBO Max slås samman med streamingtjänsten Discovery+.