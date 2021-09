Efter galna sommaren – så mycket plöjde riskkapitalet ned i svenska bolag i augusti

Efter en extremt intensiv sommar tog riskkapitalet semester under augusti och finansieringsrundorna under månaden landade på sammanlagt 713,1 miljoner kronor.

Leveransbolaget Kavall och kändisbolaget Memmo var två bolag som riskkapitalet öppnade kakburken för under augusti.

Di Digital har haft ett idogt arbete att rapportera om sommarens alla kapitalrundor. Vanligtvis brukar det lugna ned sig under industrisemestern, men i år fortsatte kapitalet flöda in långt in i juli.

I augusti dämpade sig investeringsivern något. Sammanslaget rapporterade Di om investeringar på 713,1 miljoner kronor i den svenska techsektorn. Blygsamt jämfört med tidigare månader men mer än motsvarande period i fjol, som landade på 534 miljoner kronor.

2021 har redan passerat rekordåret 2020 med råge. Enligt Di Digitals sammanställning har det under 2021 totalt kommit in rundor på 59,9 miljarder kronor, att jämföra med 27 miljarder förra året.

Här är rundorna som Di Digital rapporterade om under augusti:

Voi – 390 miljoner kronor

Elsparkcykeluthyraren Voi stod för augustis största finansieringsrunda med 45 miljoner dollar, motsvarande nästan 390 miljoner kronor, genom en nyemission. Merparten av kapitalet kommer från riskkapitalbolaget Raine Group tillsammans med den största ägaren VNV Global. Voi beskriver nyemissionen som en förlängning av den större kapitalrunda som genomfördes i slutet av 2020, där bolaget tog in 1,35 miljarder kronor i nytt kapital.

Memmo – 100 miljoner kronor

Svenskstartade Memmo, som marknadsför personliga hälsningar från kändisar, plockade under augusti in 100 miljoner kronor från bland andra New York-baserade riskkapitalbolaget Left Lane Capital och flera musik- och filmprofiler.

Sib Solutions – 50 miljoner kronor

Sib Solutions utvecklar en logistiktjänst för att förhindra att gods försvinner och har företag som Postnord och Scania på kundlistan. Nu får bolaget en ny investerare i form av investeringsbolaget Nidoco med rötter i Finland.

Kavall – 50 miljoner kronor

Bolaget Kavall vill leverera livsmedel hem till kundernas dörr på tio minuter. Tre månader efter start tar bolaget in 50 miljoner kronor och får in tungviktaren VNV Global som ny delägare. Enligt Di:s uppgifter värderas företaget till 285 miljoner kronor i transaktionen.

Bokio – 35 miljoner kronor

Bokio grundades 2015 för att förenkla för entreprenörer och deras bokföring och har i dag har 170.000 företagare registrerade. I tjänsterna ingår företagskonto, hantering av utlägg, löner, fakturor med mera. Nu fortsätter tillväxtresan med 35 färska miljoner kronor från bland annat Svea Ekonomi, Creandum och Inbox Capital för att fortsätta tillväxtresan.

Gofido – 30 miljoner kronor

Försäkringförmedlaren Gofido affärsidé är att skräddarsy försäkringar där alla onödiga delar tas bort. Bolaget grundades 2020 av fyra Avanzaveteraner, däribland Claes Hemberg. I augusti tog bolaget in 30 miljoner kronor i en finansieringsrunda som leddes av familjen Blanks Jula Holding. Värderingen har på 18 månader ökat från 7 miljoner kronor till 210 miljoner kronor.

Briqpay – 20 miljoner kronor

Briqpay, som levererar en kassafunktion som ska förenkla e-handel mellan företag, tar in 20 miljoner kronor från riskkapitalbolaget Eequity. Även befintliga investerare är med på tåget, som Voi-medgrundarna Keith Richman och Fredrik Hjelm. Bakom bolaget står Klarna-kollegorna Sara Johansson, Mats Andersson och Björn Widerström

Quartr – 14 miljoner kronor

Det svenska techföretaget QuartrQuartrs ambition är att göra bolagsinformation som är av intresse för aktieägare, såsom delårsrapporter och presentationer, mer lättillgänglig. Materialet presenteras som ljudklipp och textdokument i en app som har tagits fram av företaget. I augusti tog bolaget in 14 miljoner kronor och fick med sig bland andra Dan Castillo, som var med och grundade leveranstjänsten Onlinepizza.

Pocketlaw – 12 miljoner kronor

Den digitala juristen Pocketlaw har i år ökat intäkterna med 500 procent. Företaget grundades av barndomsvännerna Kira Unger och Olga Beck-Friis, som i dagsläget äger 23,7 procent var. Bland övriga delägare återfinns namnkunniga investerare som finansprofilen Cristina Stenbeck och Kinnevik-ledamoten Susanna Campbell. Med hjälp av ett nytt kapitaltillskott på 12 Mkr ska bolaget, som i somras lanserade tjänsten i Storbritannien, nu satsa ännu hårdare på den globala expansionen.

Nenda – 7 miljoner kronor

Nenda har en prenumerationsbaserad streaminglösning för att ge besökare tv-upplevelser i offentliga miljöer. I investeringsrundan på 7 miljoner kronor deltog bland andra tidigare MTG-chefen Manfred Aronsson.

Eatit – 5,1 miljoner kronor

Den digitala dietistmottagningen Eatit hjälper överviktiga patienter att lägga om sin livsstil.. Det senaste året har företaget genomfört runt 1 500 behandlingar med patienter som har haft videomöten med en dietist och tagit del av behandlingsplattformen. Investeringen på 5,1 miljoner kronor leds av Add Health Media, som även har investerat i pyskologmottagningen Mindler och det digitala vårdbolaget Doctrin, samt Almi Invest Norra Mellansverige.

ÅRETS TIO STÖRSTA RUNDOR 1. Northvolt – 23 miljarder kronor (juni) 2. Klarna – 8,5 miljarder kronor (mars) 3. Epidemic Sound – 3,8 miljarder kronor (mars) 4. Klarna – 3,5 miljarder kronor (juni) 5. Neo4J – 2,7 miljarder kronor (juni) 6. Kry – 2,65 miljarder kronor (april) 7. Mathem – 1,1 miljarder kronor (april) 8. Instabox – 750 miljoner kronor (februari) 9. Budbee – 525 miljoner kronor (januari) 10. Doktor.se – 500 miljoner kronor (maj)