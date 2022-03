Efter elprisrallyt: Svea Solar spräcker miljardvallen

Svea Solar grundades 2013 med målet att ersätta fossil energi med sol. Bolaget säljer i dag solcellsanläggningar till privatpersoner så väl som företag och solcellsparker. På senare år har man även byggt upp en verksamhet med sidoprodukter kring solceller.

Sedan start har bolaget uppvisat en skarp tillväxtkurva. Inte minst 2019 då man tilldelades Di:s utnämnelse för årets Supergasell, efter att ha visat en tillväxt på över 2.000 procent. I takt med att den svenska marknaden mättats har tillväxten sjunkit något, och i år kvalar man i stället in på Financial Times lista över Europas mest snabbväxande bolag. Detta med en procentuell tillväxt på över 50 procent under 2021.

”Vi har inte stängt böckerna helt men vet nu att vi omsätter lite mer än en miljard. Förlusten blir också större, enligt plan. Vi har fortsatt fokus på tillväxt och räknar med att växa 100 till 120 procent i år. Vi har som mål att omsätta 2,2 miljarder 2022”, säger Svea Solars vd Erik Martinson.

Erik Martinson är vd på Svea Solar. Foto: Maria Cruseman

Under 2020 omsatte man drygt 636 miljoner kronor och gjorde en förlust på 93 miljoner kronor.

”Om vi inte ser ytterligare möjlighet att växa snabbare kan vi göra ett positivt resultat 2023 eller 2024.”

Tillväxten baseras dels på den solenergivåg som sektorn ridit på de senaste åren. Men Erik Martinson nämner även de stigande elpriserna som något som får allt fler att se över sina elabonnemang.

”Vi säljer långt över budget. Folk bokar ordrar på alla marknader. Det gäller det senaste kvartalet liksom detta. Det beror förmodligen på en kombination av högre elpriser och ökad miljömedvetenhet.”

”2026 vill vi omsätta 15 miljarder.”

Svea Solar finns i dag på fem marknader, varav Sverige är den största sett till omsättning. Störst fokus just nu ägnar man dock Tyskland och Spanien, där man ser den största tillväxten.

”Spanien har en del koldioxid i energimixen och väldigt bra förutsättningar för solel. Precis som att Tyskland har mycket kol i sin energimix. Båda länder har starkt satta strategier om att satsa på solel.”

I Spanien växte Svea Solar med 400 procent under fjolåret, och målet för i år är att växa med 260 procent. De höga talen följer delvis efter att Spanien historiskt har haft dåliga förutsättningar för att installera solceller, säger Erik Martinson.

”Rent regulatoriskt har man inte haft så bra möjligheter. Men nu finns det en tydlig vilja från statligt håll. Man kan säga att det i Sverige är en bra investering att satsa på solel. I Spanien är det en väldigt bra investering.”

I dagsläget har bolaget runt 700 medarbetare. Under 2022 är planen att bli betydligt fler.

”Det är extremt viktigt att rätt personer arbetar på bolaget för att tillväxtresan ska kunna fortsätta. I år planerar vi att anställa ytterligare 500 personer. Vår utmaning är inte bara att växa men också att attrahera rätt talang.”

På Svea Solars ägarlista står i dag Axel Johnson-ägda Axsol och Evolution-grundaren Fredrik Österberg, med flera. Sedan start har man tagit in runt 270 miljoner kronor i externt kapital. Den senaste rundan genomfördes i somras och värderar bolaget till cirka 2,2 miljarder kronor.

”2026 vill vi omsätta 15 miljarder. Vi siktar och bygger vidare mot det.”

Svea Solar Grundades 2013 av Erik Martinson och Björn Lind, Nolan Gray anslöt som medgrundare 2015. Levererar och installerar solceller till privatpersoner, företag och solcellsparker. Säljer även tjänster och produkter kring solceller. Finns i Sverige, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Spanien.

Ur arkivet: (Först publicerad 23 november, 2021.)