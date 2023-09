Efter avhoppen – han tar över Na-kd

Häromveckan meddelade Na-kds trotjänare Oscar von Konow att han lämnar bolaget och rollen som tillförordnad vd. Han gick från operativ chef till tillförordnad vd efter en uppmärksammad vd-karusell under våren 2022, då dansken Anders Kristiansen valt att sluta efter bara en månad på posten. Detta efter att ha levererat svidande kritik mot hur styrelsen presenterat bolagets status.

Under 2021 hade förlusten nämligen skenat rejält, och Oscar von Konow fick städa undan rejält vilket bland annat innebar personalneddragningar och ett mer selektivt utbud. I augusti 2022 började arbetet ge resultat, då kärnverksamheten onlinehandel gick över till lönsamhet och sedan i våras är hela affären lönsam på ebitda-nivå.

Oscar von Konow var dock från början dock tydlig med han ställde upp tillfälligt. Med Mattias Jacobsson vid rodret kan ”hela havet stormar”-leken ha nått sitt slut. Han lämnar Jollyroom efter nio år varav dryga två år på vd-stolen, och efterträds i sin tur av sin föregångare Ole Sauar, Jollyrooms grundare och delägare.

Mattias Jacobsson är inte rädd för stålbad. Under 2022 vände Jollyroom från en vinst på 43 miljoner till en förlust på 43 miljoner kronor, vilket ledde till flera sparpaket. Det första att sätta tänderna i som nybliven vd hos Na-kd är finansieringsfrågan och de dyra lånen från amerikanska Triplepoint.

”Bolaget är underfinansierat så det kommer att krävas kapital. Gällande lånen så var de nödvändiga, men inte långsiktigt hållbara. Här måste man bli lite mer konservativ i förhållande till skuldkvot och se över hur och var man lånar pengar. I övrigt handlar det om att sätta sig in i bolaget. Oscar von Konow och Per Jalvemyr (före detta finanschef, red. anm.) har gjort ett fantastiskt jobb, operationellt sett har bolaget aldrig mått bättre. Men all potential är inte realiserad än”, säger Mattias Jacobsson.

Hur blir omställningen från barn och bebis till mode?

”Det ska bli kul att testa en ny sektor, även om Jollyroom också har en hel del kläder. Jag är ju inte rekryterad för att jag är ett modelejon, min styrka är att driva e-handelsbolag. Modedelen kan den övriga organisationen på sina fem fingrar.”

Na-kds målgrupp är unga kvinnor, och ofta görs samarbeten med influerare som här med Claire Rose Cliteur. Foto: Jesper Frisk

Det blir en omställning att gå från Jollyroom med enbart två ägare, grundaren Ole Sauar och danska Egmont, till ett med betydligt fler intressenter. Mattias Jacobsson ser en fördel med att komma från ett bolag med långsiktiga investerare.

”Na-kds styrelse är tydlig med att de vill se långsiktighet, och det är någonting jag kommer ifrån. Det har speglat vilka strategiska initiativ som Jollyroom drivit under min ledning, och jag tror att den tryggheten och lugnet kanske kan komma in på Na-kd.”

Han spår tuffa kvartal framöver för nordisk och framför allt svensk e-handel.

”Här har Na-kd fördelen att operera på flera marknader och är därmed inte fullt lika beroende av den nordiska marknaden. I det korta perspektivet är det intressant att accelerera tillväxtinitiativ utanför Norden i marknader med högre tillväxtpotential där man dessutom får draghjälp med lönsamheten tack vare valutan.”

Om att lämna Jollyroom ”Det känns lite vemodigt. Jollyroom är en viktig del för min karriär där jag haft flera fantastiska uppdrag och jobbat med otroligt kompetenta medarbetare, ledare och styrelse. Efter nästan nio år i bolaget så kan jag konstatera att det aldrig kommer finnas någon bra tid eller timing att lämna, det finns alltid saker att utvecklas. Idag är bolaget välkapitaliserat, plockar marknadsandelar, har en fantastisk organisation på plats och sist men inte minst en gedigen och genomarbetad plan för kommande kvartal, som givet naturen är viktigt för bolaget. Med det sagt så känner jag mig otroligt trygg i att lämna över stafettpinnen till Ole Sauar som kan bolaget utan och innan.”

Na-kd Omsatte knappt 2,4 miljarder kronor 2022 med en förlust på 581 Mkr. Värdering: 1,2 miljarder (2022), tidigare värdering på 5,5 miljarder. Största ägare enligt Holdings: Partech Ventures, Northzone, Eequity, Quadrille, Jarno Vanhatapio. Under våren 2023 nådde bolaget lönsamhet på ebitda-nivå.