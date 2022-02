E-sportsbolag återkrävs på stöd efter dom

”Vi tycker att domen är väldigt svart på vitt, utan överseende för hur processen har sett ut i förhållande till pandemi-utbrottet”, säger Anton Fagerhem, kommunikations- och pressansvarig för Ninjas In Pyjamas.

I samband med pandemin sökte e-sportlaget Ninjas In Pyjamas pandemistöd, men tog samtidigt ut pengar till aktieägare. Nu konstaterar Förvaltningsrätten i sin dom att bolaget blir återbetalningsskyldiga.

Ninjas In Pyjamas, NIP, är Sveriges största e-sportlag. Bolaget startades 2000 och består av ett 30-tal spelare som deltar i spelen Counter-Strike, Dota, Valorant, Fifa och Rainbow Six. Bolaget är sedan tidigare värderat till cirka 500 Mkr.

Nu slår Förvaltningsrätten fast i en dom att Ninjas In Pyjamas beslut om minskning av aktiekapital och återbetalning till aktieägare som fattats av bolaget innebär att omställningsstöd inte får lämnas.

Förvaltningsrätten finner därmed att Skatteverket har haft grund för att återkräva det beviljade stödet på nära 300.000 kronor för maj, juni och juli 2020, något som överklagats av Ninjas In Pyjamas. Förvaltningsrätten bedömer även i sin dom att Skatteverket har haft skäl för att avslå bolagets ansökan om omställningsstöd för augusti 2021. Bolagets yrkande om ersättning för ombudskostnader avslås också.

I samband med pandemin sökte Ninjas In Pyjamas pandemistöd, men tog samtidigt ut pengar till aktieägarna, vilket är vad Förvaltningsrätten nu slår ned mot.

”Det berörde en tidigare spelare som ägde en liten del och hans ägande hindrade honom från att spela för sitt nya lag”, säger Anton Fagerhem.

Bolaget fattade beslut om minskning av aktiekapitalet i syfte att lösa in aktier tillhörande f0rest Gaming AB. Bakgrunden till detta var att Patrik Lindberg, ägare av aktierna i f0rest Gaming AB, inte längre var spelare för bolaget. Avtalet ingicks i januari 2020, innan coronapandemin bröt ut. Men pappersarbetet i samband med registreringen drog ut på tiden och blev klart till sommaren säger Anton Fagerhem.

”Vi hade ett avtal som vi var tvungna att fullfölja, som ingicks innan pandemins utbrott. För att lösa det så gick aktieägare in med extra aktiekapital för att leva upp till avtalet”, säger Anton Fagerhem.

Ninjas In Pyjamas menar att inlösen av aktierna inte har gjorts i syfte att berika aktieägare, utan för att Patrik Lindberg övergått till ett konkurrerande lag. Detta för att undvika en intressekonflikt i det fall bolagets lag ställs mot Patrik Lindbergs nya lag i en turnering.

Enligt Anton Fagerhem har Förvaltningsrättens dom ingen markant påverkan för Ninjas In Pyjamas då aktieägarna investerat betydande belopp under hela pandemin för att bolaget ska stå sig bra under omständigheterna.