E-handlare överrumplade av inflationen

Pricerunners e-handlarindex drog igång 2018, och tar varje kvartal tempen på e-handeln. Efter ett strålande 2020 sjönk humöret, drabbat av ett osäkert pandemiläge, komponentbrist och logistikkaos. Under det fjärde kvartalet för 2021 gick index för första gången under 60, och när pandemin ersattes av kriget i Ukraina landade första kvartalet för 2022 på rekordlåga 52,15. Under det andra kvartalet vänder index försiktigt uppåt – till 52,77.

Av de 77 tillfrågade aktörerna svarar 8 procent att de var väl förberedda på hur verksamheten skulle påverkas av marknadssituationen. En tredjedel säger att de påverkats mer än vad de kunnat förutse, och en fjärdedel säger att även om de var beredda har de inte kunnat korrigera sin verksamhet i den utsträckning de hade velat.

Över 60 procent av e-handlarna har drabbats av ökade utgifter under andra kvartalet, och nästan hälften upplever en minskad försäljning på grund av inflationen. Över hälften av de svarande har även tvingats höja priserna på sina produkter.

”Omvärldssituationen slår såklart olika hårt mot olika segment. Hemelektronik och teknik, som redan drabbats av komponentbrist till följd av pandemin, kan till exempel framöver påverkas av osämja mellan Kina och USA. Majoriteten av halvledare, som behövs i produktionen av prylar som spelkonsoler, diskmaskiner eller mobiltelefoner, tillverkas nämligen i Taiwan” kommenterar Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert hos Pricerunner.

40 procent av de tillfrågande upplever dyrare fraktkostnader till följd av ökade energipriser.

”Det är många aspekter som spelar in. Utöver de ökande energipriserna som påverkar fraktkostnaderna, har man fått se över alternativa rutter då många många tågtransporter från Asien genom Ryssland. Det har lett till att man nu istället fått överväga långsammare båttransport eller dyrare frakt med flyg” fortsätter Evelina Galli.

Det märks även att konsumenterna håller hårdare i plånboken, en tredjedel av e-handlarna menar att det genomsnittliga beloppet per order har minskat under andra kvartalet 2022, jämfört med motsvarande period i fjol.

Men Pricerunners topplista för sommarens populäraste produkter är lik fjolårets. Dock hamnar skönhetsprodukter och hemelektronik högre upp på listan, medan luftkylare och pooler uteblir.