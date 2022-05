Dystrare än någonsin hos svenska e-handlare

E-handlarnas humör nådde nytt bottenrekord under det första kvartalet av 2022. Det visar Pricerunners e-handlarindex.

Pricerunners e-handlarindex drog igång 2018, och tar varje kvartal tempen på e-handeln. Indexet baseras på hur de tillfrågade e-handlarna bedömer att försäljningen utvecklats i jämförelse med det senaste kvartalet, hur försäljningsläget upplevs idag och hur de tror att försäljningen kommer utvecklas under ett år framöver.

Efter ett strålande 2020 sjönk humöret under 2021, drabbat av ett osäkert pandemiläge, komponentbrist och logistikkaos. Under det sista kvartalet för 2021 gick index för första gången under 60, och det första kvartalet för 2022 landar på rekordlåga 52,15.

Oron beror delvis på invasionen av Ukraina – hälften av de tillfrågade e-handlarna säger att kriget påverkade verksamheten negativt under årets första tre månader. Men ännu större påverkan har fraktkrisen.

”Det här är en problematik som kantat många verksamheter sedan pandemins början, då nedstängningar och restriktioner till följd av ökad efterfrågan inom många segment ledde till stora förseningar från tillverkare” säger Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert på Pricerunner.

Massagetillverkaren Flowlife är ett av de tillfrågade bolagen som drabbats av ökade kostnader under kvartalet. Det som påverkat mest är de höga bränslepriserna, som gjort frakten dyrare.

”Vi har absolut också blivit påverkade och då främst i form av längre ledtider. Detta har bidragit till att vi fått planera längre fram i tiden och ha ännu bättre framförhållning än vad vi vanligtvis skulle behövt ha” säger bolagets marknadschef Alexander Hosby.

Komponentbristen, som kraftigt försämrat tillgången av bland annat hemelektronik, fortsätter vara en huvudvärk. Över en tredjedel av e-handlarna säger att detta påverkar deras verksamhet.

Nästan en tredjedel svarar att den höga inflationen påverkat dem negativt, och av dessa har en majoritet sett att deras vinst har minskat under årets första kvartal.

Den största skillnaden jämfört med motsvarande period i fjol är att restriktionerna avskaffades i år. En fjärdedel uppfattar det som negativt för affärerna, men en femtedel av de tillfrågade säger att återöppnandet varit positivt.

