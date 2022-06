Dystra trenden fortsätter: E-handeln föll 8 procent i maj

E-handeln rusade under pandemin, men faller nu tillbaka.

Därmed fortsätter e-handeln sin dystra trend med en minskande försäljning under 2022 om än i mindre omfattning som under de tidigare månaderna. I april, mars och februari kom försäljningen att falla i snitt med 16 procent per månad.

”E-handelns omsättning fortsätter att falla tillbaka från höga nivåer men ligger fortfarande markant högre än före pandemin. Sjunkande tillväxttal jämfört med 2021 är det mest sannolika för resten av året och utvecklingen i april och maj indikerar att det även kan bli tufft att nå 2020 års försäljningsnivåer”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Andelen konsumenter som e-handlat backar till 68 procent från förra månadens 70 procent. Det är framförallt de äldre konsumenterna som handlat mindre över nätet under maj, uppges det.

