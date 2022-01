Dynamic Code ett steg närmare notering

Dynamic Code fortsätter noteringsplanerna och har nu fått in 1.200 aktieägare från det Pepins-noterade bolaget DC Partners. ”Nu kommer vi ett steg vidare i att förbereda en notering under första halvåret 2022”, säger Petter Lundström, styrelseordförande i Dynamic Code.

I juni i fjol kommunicerades att bolaget skulle lämna handelsplatsen Pepins för en framtida noterad miljö. Det sker genom en konsolidering av moderbolaget Dynamic Code AB och det Pepins-noterade bolaget DC Partners Sweden AB.

Under hösten kom dock ett bud på bolaget från läkemedelsbolaget Aegirbio på 1,5 miljarder kronor. Det skapade ett uppror bland mindre aktieägare, som alla köpt in sig via handelsplatsen Pepins. Parterna beslöt sig sedan för att inte gå vidare med sina diskussioner.

”Vi valde att avstå den affären. Parallellt har vi jobbat med vår plan att göra bolaget 'börs-fähigt' och nu kommer vi ett steg vidare i att förbereda en notering under första halvåret 2022”, säger Petter Lundström, styrelseordförande i Dynamic Code.

Under januari har alla aktieägare från DC Partners överförts som ägare till Dynamic Code. Det innebär en ägarbild där Backing Minds äger 14,8 procent, Anne Kihlgren 14,5 procent,, Six sis 5,8 procent och Palm Ventures 5 procent. Resterande 69,9 procent ägs av tidigare investerare, medarbetare och drygt 1. 200 aktieägare, där den sistnämnda gruppen står för 17,8 procent.

Bolaget kan ännu inte ge några detaljer om noteringsplats eller värdering. Noteras kan att värderingen på Pepins låg på runt 1,2 miljarder kronor.

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 54,9 Mkr, varav omsättningen i kärnaffären uppgick till 10,0 Mkr och affären till Folkhälsomyndigheten uppgick till 44,9 Mkr. Diagnostikbolaget har bråda dagar under omikrons framfart.

”Vi jobbar så mycket vi kan med att assistera regionerna och Folkhälsomyndigheten”, avslutar Petter Lundström.

