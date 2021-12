Disney-stjärna och Lost-skådis står bakom svensk Hollywood-agents Memmo-utmanare

En grattishälsning eller några goda råd på vägen – pandemin har drivit på marknaden för att köpa videohälsningar med kändisar rejält. Den amerikanska appen Cameo exploderade när stora delar av USA var nedstängt och svenska Memmo växte sina intäkter med 40 procent per månad, berättade medgrundaren och den numera avhoppade vd:n Gustav Lundberg Turesson för Di Digital i augusti i år.

En tjänst som vill rida på vågen med videohälsningar från kändisar är Blisser. Nu lanseras tjänsten med ett dussin kända namn.

Störst är skådespelerskan Bella Thorne, som blev känd genom Disney-serien Shake it up, Emily de Ravin, som spelade en av huvudrollerna i katastrofserien Lost och Ashley Greene från The Twilight Saga-filmerna. Bland kändisarna finns också UFC-legenden Chuck Liddell och entreprenören Robert Angel som uppfann spelet Pictionary.

”Vi har valt att lansera och fokusera på USA först. Det var ett strategiskt beslut för att Hollywood driver så mycket av marknaden och kändisarna därifrån har ofta en stor fanbase runtom i världen. Vi ser hela världen som vår marknad”, säger Blissers medgrundare och vd Sara Fernström.

Hon bor numera i Sverige men flyttade nyligen hem efter tio år i New York och lika många i Los Angeles. Under många år jobbade hon som Hollywood-agent – först på NBC Universal, och sedan i tio år på Hollywoods två största agentfirmor United Talent Agency och Creative Artists Agency, som representerar 95 procent av världens artister och tiotusentals skådespelare.

Kändisarna på Blissers plattform kommer själva att gå ut med videoklipp på sina respektive konton för att marknadsföra att de erbjuder videohälsningar. Det går antingen att köpa en personlig hälsning eller förinspelat meddelande som en jul- eller grattishälsning. 75 procent av intäkterna går till kändisen och 15 procent till Blisser.

I samband med att en person köper en videohälsning donerar också Blisser 10 procent av intäkterna till ett välgörande ändamål.

”Vi sköter transaktionerna och godkänner välgörenhetsorganisationerna. Just nu har vi ett klimattema, men profilerna på vår plattform får själva välja en organisation som de brinner för. De kan också välja att donera mer av sin 75 procent, vilket många gör”, säger Sara Fernström.

Målet är att Blisser ska ha donerat 100 miljoner dollar år 2025.

”Tanken bakom plattformen är att bygga ett nöjesbolag för att ge kunderna den bästa upplevelsen, samtidigt som vi bidrar till en bättre värld”, säger hon.

Sara Fernström startade Blisser i oktober förra året tillsammans med norrmannen André Haug, som också driver rekryteringsbolaget Aggancio i New York. Och med Blissers marknadschef Leeor Vaserman Zukin, också baserad i New York och som har jobbat med Sara Fernström i flera tidigare bolag.

I november i år tog bolaget in en såddinvestering på 1 miljon dollar, motsvarande runt 9 miljoner kronor, från bland andra Tinders medgrundare och tidigare marknadschef Justin Mateen. Även Michael Heller, medgrundare av Talent Resources och jobbar med kändisars varumärken, har varit med och lagt in pengar.

Genom investerarnas och Sara Fernströms egna kontakter har de lyckat locka till sig en rad kändisar.

”Vi har ytterligare ett femtiotal kändisar på gång, varav två är riktigt stora namn”, säger Sara Fernström.

Totalt jobbar 14 personer med Blisser och utvecklingen av plattformen görs av ett ingenjörsteam på fem personer i Ukraina. Bolaget har också ett partnerskap med en agentur för kändisar och jobbar med konsulter för marknadsföring. I december har Blisser rekryterat två talangkonsulter, varav en dem är Dave Oskov, som själv har över 150 000 följare på Instagram även är delägare i bolaget.

