Digitalpodden: Från ”luftslott” till rusning – hållbara affärer i nytt ljus

”Vi går när vi borde springa” sa IPCC-chefen Hoesung Lee där utsikterna ser ut som att vi redan 2030 når gränsen på 1,5 graders uppvärmning globalt. Transporter står för en stor andel av utsläppen och där ställs hoppet till elektrifiering.

På sistone har flera svenska startups gått framåt med Cake som tagit in stora ordrar på cyklar, elbåtstillverkaren Candela tar in 210 miljoner i nytt friskt kapital och Volta Trucks som fått grönt ljus för sina fordon för att köra på europeiska vägar. Samtidigt behöver flera bevisa sig och ta in stora mängder kapital.

Digital-redaktionen diskuterar hur andra impact-bolag har det tuffare med Norticals konkurs samt Midsummer MIDS -13,15% Dagens utveckling och Nilar som rasat på börsen.

Risken för den populära sociala medie-plattformen Tiktoks koppling till Kina är fortsatt under lupp. Politiska röster höjs för tvångsförsäljning och förbud mot att använda appen på jobbmobiler. På torsdagen ska Tiktoks USA-chef vd Shou Zi Chew vittna inför den amerikanska kongressen.

