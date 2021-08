Digitala snusjätten dubblar intäkterna: ”Ökat intresse bland rökare”

Marknaden för tobaksfritt snus blir allt större – och utvecklingen går fort. Under årets andra kvartal sålde det svenska tobaksbolaget Swedish Match 42,5 miljoner dosor av den tobaksfria nikotinprodukten Zyn i USA, vilket innebar en ökning på 64 procent jämfört med samma period förra året. I den takten kommer Swedish Match vid årsskiftet sälja mer Zyn i USA än snus i Skandinavien.

Koncernen Haypp Groups dotterbolag köper in nikotinprodukter från tillverkare och säljer sedan dessa till konsumenter via internet. Med det svenska holdingbolaget Haypp Group AB i toppen driver koncernen en rad e-handelssidor med tydligt fokus på specifika marknader: Där återfinns svenska Snusbolaget, schweiziska Snusmarkt, amerikanska Nicokick samt norska Snushjem, Snuslageret och Snus.com. Därtill kommer e-handelssidan Northerner, som är av mer internationell karaktär och riktar in sig mot amerikanska, tyska och brittiska konsumenter.

Koncernen bildades när Snusbolaget och Northerner slogs ihop hösten 2019. Resultatet blev världens största återförsäljare av tobaksfritt snus, som i dagsläget har kontor i Stockholm, Oslo och Washington.

Under de senaste åren har moderbolaget Haypp Group AB ökat sin omsättning kraftigt. 2018 låg intäkterna på 460 Mkr – en siffra som ökade till 802 Mkr 2019 och 1,7 miljarder 2020. Det innebär en intäktsökning på 115 procent mellan 2019 och 2020. Koncernen har dock inte uppnått lönsamhet; rörelseförlusterna under de senaste åren har gått från 11,5 Mkr 2018 till 14,3 Mkr 2020.

”Vi märker ett ökat intresse bland rökare att konvertera till säkrare alternativ på samtliga marknader”, säger vd:n Gavin O’Dowd.

Han fortsätter:

”Vårt fokus kommer att läggas på marknader där konsumenterna vill konvertera till säkrare alternativ från rökning och de regulatoriska förutsättningarna är gynnsamma.”

Det mest namnkunniga dotterbolaget för svenska konsumenter är Snusbolaget.se, en e-handelstjänst där kunderna kan beställa snus i alla tänkbara former hem till ytterdörren. Dotterbolagets intäkter har gått från 439 Mkr 2018 till 520 Mkr 2019 och 706 Mkr 2020.

Till skillnad från moderbolaget har Snusbolaget under de senaste åren kunnat skryta med rörelsevinster, även om dessa sedan 2018 har sjunkit i takt med att företagets personalstyrka växt. 2018 redovisade Snusbolaget ett resultat efter finansiella poster på 12,8 Mkr, en siffra som minskade till 9,5 Mkr 2019 och 6,8 Mkr 2020. Medelantalet anställda har gått från 21 stycken 2018 till 73 stycken 2020. Resultatet på sista raden landade på minus 1 Mkr 2019 respektive minus 1,4 Mkr 2020.

I början av 2021 beslutade Haypp Group att man skulle lämna flera europeiska länder och i stället rikta allt fokus på växande nyckelmarknader. Ett av länderna där bolaget nu väljer att satsa hårdare i är Norge, där man nu ska korta ned leveranstiderna genom uppförandet av en ny lageranläggning.

”Företagets strategi var att under andra delen av 2019 lansera vårt erbjudande på ett antal nya marknader och bedöma utvecklingen på dessa marknader efter 12-18 månader för att avgöra vilka marknader som ska bibehållas”, säger vd:n Gavin O’Dowd.

”Denna utvärdering slutfördes under första kvartalet i år och vissa marknader stängdes i början av andra kvartalet. Utöver våra kärnmarknader Sverige och Norge är vårt fokus nu USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Danmark, Finland och Schweiz.”