Digitala skolprov gick från förlust till vinst: ”Står inför ett stort skifte”

Edtech-företaget Digiexam erbjuder en digital provplattform. Tjänsten går ut på att elever inte kan gå ut ur prov för att till exempel googla, utan att först lämna in det. För prov som till exempel görs på distans utan en lärare närvarande är det även möjligt att ha igång datorkameran samtidigt som provet görs. Detta system är tänkt att minimera risken för fusk.

Bolaget upplevde ett högt ökat tryck på provtjänsten under coronapandemin. Antalet digitala prov som skapades av lärare ökade med 173 procent i fjol. Digiexam har sett en ökad efterfrågan från framför allt högre utbildningar såsom universitet, högskolor och segmentet yrkesutbildningar.

År 2021 hade bolaget cirka 2,2 miljoner genomförda prov, en siffra som stod för 25 procent av bolagets totala antal genomförda prov sedan start. Bolaget omsatte då cirka 26,3 Mkr och siktar nu på att trippla den siffran i år.

”Jag tror att branschen står inför ett stort skifte”, säger Marcus Dahlman, nytillträdd vd på Digiexam.

Målet för 2022 är svårt att sätta säger vd:n. Det beror på att bolaget dels tittar på andra parametrar än siffran för antal genomförda prov. När restriktionerna nu hävts är förhoppningen för Digiexam att deras kunder fortsätter att skriva sina tentor i plattformen, antingen från en tentasal eller hemifrån. Detta i större grad än innan pandemin, då vinsterna med att jobba digitalt med prov har blivit allt mer uppenbara för många, säger Marcus Dahlman.

”Våra kunder som använder sig av Digiexam kommer därför fortsätta göra det även allteftersom undervisningen blir platsbaserad igen”, säger Marcus Dahlman.

Under 2021 var 71 procent av alla nya kunder från en annan marknad än den svenska, jämfört med 58 procent året innan.

”Vi har bara börjat skrapa på ytan”, säger Marcus Dahlman om potentialen som finns på marknaden för Digiexam.

Norden är ett digitaliserat samhälle som i ganska stor utsträckning använder sig av digitala prov, även USA är en stor användare av digitala prov. USA är också ett land som ligger i frontlinjen på den marknaden säger vd:n.

”Men i övriga Europa, och resten av världen för den delen, har vi fortfarande väldigt mycket kvar att jobba på”, säger Marcus Dahlman.

Konkurrensen som finns, framför allt i USA, är något som bolaget upplever positivt i utvecklingen, både för deras egen och för kundernas skull. Bolaget håller koll på konkurrensen, men vd:n säger att de lägger större fokus på saker de själva kan påverka, som till exempel kvaliteten på deras egen tjänst.

”Konkurrens är bra, det håller oss på tårna”, säger Marcus Dahlman.

Utvecklingsområdena för Digiexam är många säger vd:n. Några av de kommande utvecklingarna ligger i att bredda plattformens tilläggstjänster och fortsätta jobba för en säker samt användarvänlig plattform, både för studenter och lärare.

”Vi kommer fortsätta att satsa på användarvänlighet och tillförlitlighet mot balansgången att utveckla kundspecifika features eller önskemål. Att göra det enkelt och säkert att komma igång är det viktigaste när man börjar med digitala prov och här får vi positiv feedback från våra kunder”, säger Marcus Dahlman.

Framtidsplaner för bolaget är att fortsätta växa internationellt då de ser stor potential i ett par europeiska marknader men även i USA, säger vd:n.

Bolagets aktie har en gråhandel, via tjänsten Tioex som sett ett stort intresse av att köpa sig in i bolaget Digiexam.

Bolaget kan i dag inte bekräfta en värdering i absoluta tal, men enligt en tidigare uppgift från i höstas värderar de senaste avsluten på Tioex bolaget till cirka 150 miljoner kronor.

Om Digiexam

* Digiexam är ett svenskgrundat SaaS bolag (Software as a service, typ av molntjänst).

* Tjänsten har abonnemang som betalas årsvis. Priset för tjänsten börjar på runt 70 000 kronor per år.

* I dag har Digiexam cirka 900 anslutna högstadie- och gymnasieskolor, universitet och yrkesutbildare som Stockholms Stad, London School of Economics, Karolinska institutet, Stockholm School of Economics, Företagsekonomiska Institutet, Tel Aviv University, Umeå Kommun, Birmingham City University, Cambridge Education Group och Dwight School i New York.

* Den nya tjänsten Online Proctoring fungerar som en automatiserad tentavakt som genererar ett extra lager av tillförlitlighet för digitala prov, både på distans och i tentasal.