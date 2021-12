Digitala hälsoappen växer i Afrika

Det har gått ett drygt år sedan Grace Health lanserade sin hälsoapp riktad till kvinnor i utvecklingsmarknader. Sedan dess har den laddats ner en halv miljon gånger och är den mest populära appen inom hälsoområdet i Nigeria, Kenya och Ghana.

”Vi har sett ett hål på de marknaderna när det gäller de kvinnor som vill bli gravida. De har ett högt engagemang i appen och vi jobbar med att ta fram en bra användarresa för dem”, säger Estelle Westling, medgrundare av Grace Health.

Hon menar att nidbilden av den afrikanska kvinnan är att hon har många barn och kanske snarare inte vill gravid igen, och det används appen för också – rådgivning om preventivmedel.

”Jag skulle säga att det är lika sant som alla dem som vill bli gravida”, säger hon.

Infertilitet ställer till problem för afrikanska kvinnor, då det ofta ses på kvinnans roll där som barnaföderska.

På de marknader som Grace Health riktar sig till finns ofta ett stigma och informationsgap kring kvinnohälsa. I appen kan kvinnor bland annat få information och ställa frågor om sin menscykel, fertilitet, sexualitet, preventivmedel eller symtom kopplade till reproduktiv hälsa.

För att växla upp utvecklingstakten ytterligare anställer Grace Health nu Anna Kult som operativ chef. Hon har senast haft samma position på det börsnoterade livevideo-shoppingbolaget Bambuser. Innan dess jobbade hon bland annat på e-handelsskönhetsbolaget Eleven och den digitala e-handelsbyrån Panagora.

”Anna har lång erfarenhet av att leda snabbrörliga team. Vi är så glada och stolta över att Anna har kommit till Grace. Hon ska leda det operativa arbetet och få oss att ännu snabbare nå vårt mål att vara en global digital kvinnoklinik för kvinnor i utvecklingsmarknader”, säger Estelle Westling.

Totalt har Grace Health ett team på 18 personer, med lokalanställda personer som jobbar med roller som utveckling och sociala medier i Nigeria och Nairobi. I början av nästa år tillkommer två ytterligare profilrekryteringar.

Grace Healths app finns i Google Play och på de marknaderna appen vänder sig till har 95 procent av användarna Android som operativsystem.

”Vi jobbar med att appen ska vara superslim, och den är bara 7 megabyte”, säger Estelle Westling.

Tillgången till datatrafik är ett problem på de afrikanska marknaderna och Grace Healths tidigare tjänst var en ren meddelandetjänst via WhatsApp och Facebook Messenger. Den användes totalt nära 800 000 kvinnor och många har de har nu konverterats till appen.

”Vi har tagit med oss allt som vi lärde oss från den och det finns även ett konversationsgränssnitt i appen. Det har varit en stor resa för oss – från en ren texttjänst med bilder till en designa app med form- och färgspråk som dessutom ska vara datasnål.”

Grace Health jobbar med organisk trafik och har lyckats få runt 7.500 recensioner i Google Play med ett snitt betyg på 4,7.

”För några veckor sedan lanserade vi även i Sydafrika och har en liten användarbas där.”

Bolaget börjar nu jobba med flera partners kring kommersiella samarbeten vars innehåll som användaren får erbjudanden om att ta del av. I vår kommer man bland annat att utveckla kopplingen till olika fysiska kliniker.

Under 2022 beräknar Grace Health att få in sina första intäkter. Hittills har bolaget tagit in investeringar på totalt 27 miljoner kronor. Dels från affärsänglar som mobilföretaget TAT:s medgrundare Hampus Jakobsson och styrelseproffset Eva Redhe samt även Almi Invest för att nämna några. I maj 2020 gick det börsnoterade investmentbolaget VNV Global (tidigare Vostok New Ventures) in med 20 miljoner kronor i bolaget.

I fjol var Grace Health ett av sex startupbolag som var med i Di Digitals pitchtävling på eventet Female Founders. Ursprungsidén till hälsotjänsten kommer från medgrundaren och vd:n Thérèse Mannheimer. Hon träffade Estelle Westling genom en gemensam bekant och tillsammans startade de Grace Health i oktober 2017.

