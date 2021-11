Diabetesbolag plockar in 72 miljoner – hennes pulver ska lösa sjukdomar

Sigrid Therapeutics vill bekämpa typ 2-diabetes med ett pulver som blandas med vatten. Nu tar bolaget in 72 miljoner för att genomföra en större studie i Europa, men siktar mot USA.

Ett pulver som har mikrometer stora partiklar och innehåller nanoporer som kan ta upp enzymer i tarmen. Så beskriver Sigrid Therapeutics medgrundare och vd Sana Alajmovic bolagets patenterade Sipore15-pulver som ska bekämpa typ 2-diabetes och fetma.

Pulvret blandas med vatten och Sana Alajmovic säger att det är ett bekvämt och välsmakande sätt att sänka sitt blodsocker, kroppsvikt och kolestreol. Det är dock den enkla versionen av hur det fungerar. Den mer komplexa sammansättningen och funktionen av pulvret bygger på 13 års forskning och utveckling av fysiologiprofessorn Tore Bengtsson vid Stockholms universitet, som även är medgrundare av Sigrid Therapeutics.

”Vi har gått från att testa det på möss till människor och det är en komplex process att skala upp materialet. Vi har tagit fram en ny teknik som ska bevisas i en väldigt reglerad bransch. Forskning tar tid”, säger Sana Alajmovic.

Pulvret är inget läkemedel och går inte in i blodet utan verkar lokalt i tarmen. Det suger in enzymer som är kopplade till att bryta ner kolhydrater och fetter. I Europa klassas det som en medicinsk produkt, medan det i USA – som är den största marknaden – ska säljas som ett kosttillskott.

”Vi har gjort två framgångsrika studier med 60-70 personer och nu ska vi göra en tredje”, säger Sana Alajmovic.

Anledningen till att det blir en tredje klinisk studie är för att det har kommit nya krav på medicinska produkter i Europa, som är nästan lika hårda som för mediciner. Den ska ligga till grund för CE-märkning i Europa.

Till den nya studien, som ska genomföras i bland andra Tyskland, Slovakien och Ungern, ska Sigrid Therapeutics rekrytera 440 testpersoner. Det är en kostsam process med flera olika lokala samarbetspartners. För att finansiera den tar bolaget nu in en investering på 72 miljoner.

Investeringsrundan blev övertecknad med 44 procent och både svenska och utländska investerare är med. Från Sverige lägger bland andra Hans och Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan och familjen Matsson som ligger bakom kryddimperiet Santa Maria in pengar. Även investmentbolaget Crosslight Partners, som är aktiv inom foodtech, är med från svenskt håll.

Det irländska investerarnätverket Irrus Investements och den amerikanska riskkapitalfonden Joyance Partners står också på listan över nya ägare.

”Jag är jätteglad över att vi fick in så många kunniga investerare som bidrar med sitt nätverk. Vi kunde ha tagit in ännu mer, men fick stänga dörren. Rundan restes under pandemin och den kanske ha gjort att fler har ett större intresse för ’life science’”, säger Sana Alajmovic.

Nya tekniska lösningar kring diabetes har utvecklats de senaste åren, bland annat av amerikanska Virta – en diabetesapp som det svenska riskkapitalet Creandum har investerat i. Och den digitala hälsoplattformen Livongo, som Kinnevik satsade en halv miljard kronor på och som förra året såldes till Teladoc Health för 18,5 miljarder dollar, motsvarande runt 160 miljarder kronor.

Sana Alajmovic menar att Sigrid Therapeutics pulver kan fungera som ett komplement till existerande tjänster, då det kan hjälpa patienter att nå en ny livsstil i kombination med dem.

Nyligen har bolaget skrivit ett produktionsavtal med det japanska industriföretaget AGC Si-Tech, för att säkra en storskalig produktion av Sipore15.

Med den nya investeringen på 72 miljoner kronor har Sigrid Therapeutics totalt tagit in 150 miljoner kronor. Bolaget har anställt fler nya personer i år, främst på forskningssidan, och teamet är i dag 15 personer. Hittills har man publicerat resultat kring de två första kliniska studierna i sex olika vetenskapliga artiklar.

Själv är Sana Alajmovic civilekonom från Handels i Stockholm. Efter examen jobbade hon på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York, men fick avbryta sin tid där då hon fick ett diskbråck som i princip förlamade hennes ben.

”Jag var rullstolsbunden fick flytta hem till mina föräldrar igen 23 år gammal.”

Under halvåret det tog för henne att tillfriskna hann hon fundera på vad hon egentligen ville göra och kom fram till att det var hälsa hon ville jobba med. Hon sökte sig till investeringsbolaget Serendipity, som satsade pengar i life science-bolag och blev senare rekryterat till nanotechbolaget Nanologica som affärsutvecklingschef.

”Vi hade ett samarbete med Tore Bengtsson, som hade forskat på att kiselmaterial skulle kunna användas mot diabetes. Det tyckte jag var så spännande”, säger Sana Alajmovic.

Parallellt med jobbet på Nanologica var hon även projektledare för eventet The Swedish-American Life Summit 2012. Där träffade hon många av de investerare som i dag har lagt in pengar i Sigrid Therapeutics.

”Jag vill att unga som vill bli entreprenörer inom life science ska titta på oss, precis som man tittar på Sebastian Siematkowski och Daniel Ek för tech. Vi behöver fler idoler och visionärer i vår bransch så att vi inte bara attraherar kapital utan också talang. Jag är ekonom i botten och det går ändå att ta sig hit”, säger Sana Alajmovic.

