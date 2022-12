Di Digital: Det var bäst 2022

2022 blev ett turbulent år för techsektorn. Men Di Digitals redaktion har ändå mycket att glädjas åt. Här följer det bästa med året som gick, enligt redaktionen:

Julia Caesar: Miljarder till solenergin

Foto: Cornelia Jönsson



Intresset för solenergi har växt kraftigt de senaste åren och 2022 har präglats av många nya affärer, bland annat till följd av att Axel Johnson-gruppen sålt av två innehav. Men industrin har även lockat nya miljarder i riskkapital. Solparksbyggaren HP Solartech har under senhösten tagit in 2 miljarder i en kombination av nyemission och lån, Svea Solar har tagit in 2 miljarder i nytt kapital under våren och sommaren och i november aviserade solenergibolaget Alight ett kapitaltillskott på 1,6 miljarder kronor. Intresset har knappast minskat eller blivit mindre relevant sedan Rysslands invasion av Ukraina satt självförsörjningen av el högst upp på agendan.

Jonas Leijonhufvud: Ai-genererade texter

Foto: Jesper Frisk

I en värld där allt blir mer och mer automatiserat är det inte konstigt att tänka sig att AI kommer att ersätta många mänskliga jobb. Men kan AI faktiskt ersätta en av de mest kreativa yrkena - copywriting? Låt oss ta reda på det!

Det är ingen tvekan om att tekniken kommer att fortsätta utvecklas under 2023 och vi kommer att se fler AI-genererade texter. Detta kommer att förändra hur vi producerar och använder text, både på webben och i tryckta medier.

Under 2023 kommer AI-genererade texter att vara det största som hänt inom digital marknadsföring. Detta kommer bland annat att underlätta för många bolagsbyggare, eftersom det kommer att bli enklare för dem att skapa innehåll som är anpassat till specifika målgrupper.

OBS: Texten ovan har skrivits av en AI-driven innehållsgenerator, Copymatic.ai, med en del nyckelord och meningar från Di Digitals reporter.

Ida Hansson Brusewitz: Torrt krut när marknaderna skakar

Foto: Joey Abrait

2022 vände investeringarna i techbolag nedåt från att tidigare år slagit ständiga rekord. Den minskade riskviljan syntes redan förra året när amerikanska långräntor började trycka ned tillväxtaktier och sattes på pränt när kraven ökade från investerarna. Under året har varslen duggat tätt med över 200.000 förlorade techjobb globalt, kraftigt sänkta värderingar och även konkurser. Även om mycket är tuffare så skiljs agnarna från vetet där miljarder fortsätter trilla in till utvalda bolag.

Samtidigt har riskkapitalbolagen dragit in flertalet rekordstora fonder under året och sitter på mer torrt krut än någonsin tidigare. Investerarna fortsätter intressera sig för digitaliseringen och hållbara lösningar, så nu är frågan när krutet kommer att lossna. I en exklusiv intervju med Skype- och Atomico-grundaren Niklas Zennström börjar det lossna när de lägre värderingarna sjunkit in: ”jag tror det blir mycket aktivitet under andra och tredje kvartalet nästa år”, sa han då.

Henrik Ek: Winefinder och Vivino utmanar Systemet

Foto: Jesper Frisk

Vinkampen intensifieras och just nu har sajten Winefinder och appen Vivino övertag på Systembolaget. Den förstnämnda e-handeln ska förmodligen ställas mot monopolet i Högsta domstolen, men det är den andra – vinappen Vivino – som bevisat sig som ”distruptör”.

Tekniken är attraktiv för användaren, vilket gjort att massorna flockats till den. De har hittat ett sätt att kapitalisera genom försäljning av vin och nu ser de alltså ut att vinna mot självaste Systembolaget. En modern disruptionsresa som vi förvisso sett förr, men som påminner oss om att det fortfarande finns digitalisering och nischer kvar att utmana även en bit in på 20-talet.

Johannes Karlsson: Fungerande affärsmodeller

Foto: Jack Mikrut

I många år har tillväxtorienterade bolag kunnat åtnjuta lyxen att subventioneras av riskvilligt kapital. Ibland har enbart användartillväxten stått i fokus, samtidigt som det i vissa fall har saknats en affärsmodell över huvud taget. Devisen har i stället varit att företagen efterhand ska hitta ett sätt att kapitalisera på sina användare, när de nått en kritisk massa.

Nu ser världen helt annorlunda ut, men det är inte bara av ondo. Bolag måste ha en utstakad, och betydligt kortare, väg mot lönsamhet. De måste helt enkelt hitta en traditionell affärsmodell, för att klara av att bära sina egna kostnader. Om det är något tekniksektorn verkligen behövt, som motvikt till alla visionärer, är det mer sunt förnuft.

På världens börser har många småsparare under de senaste åren tagit stryk när digitala tillväxtbolag gått till börsen med höga värderingar, baserat på ett rådande konsensus om att framtiden var mer värdefull än nutiden. Nu sker ett hälsosamt uppvaknande. Alla företag som klarar sig genom omställningen kommer vara avsevärt mer livskraftiga på sikt.

Marianne Agazzi: Tradera och Sellpys klädsamma strategi

Foto: Amanda Lindgren

E-handeln må ha haft ett tufft 2022, men med tunnare plånböcker verkar second hand bli en allt naturligare del bland konsumenterna. Ett självklart exempel är plattformen Tradera. Den svenska ledningen köpte ut bolaget från den amerikanska betaljätten Paypal i slutet av 2021 för 365 miljoner kronor. När man under hösten tog in riskkapitalbolaget Ceder Capital värderades bolaget till nära miljarden.

När Di intervjuande Traderas vd Stefan Öberg hade året hittills gått över förväntan. För vem vill inte köpa billigare och sälja av det som bara skräpar på vinden? Orkar man inte lägga ut varorna själv finns aktörer som H&M-backade Sellpy, som sköter hela processen. Mot en rejäl avans såklart.

Men den som vinner mest är väl miljön. Enligt närverket Clean Clothes Campaign tillverkas runt 100 miljarder plagg per år, och vart och ett bärs sju gånger i snitt. Och med föroreningar till följd. Här är second hand-trenden ett ljus i mörkret. Tradera och Sellpy har satt fördomarna om sunkiga loppishögar med paltor på skam.

Redaktionens spaningar från året som gått går även att lyssna på som podd nedan: