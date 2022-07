Desenio vänder till en rörelseförlust

E-handelsbolaget Desenio redovisar en minskande omsättning och vändning till rörelseförlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 31,3 procent till 182,9 miljoner kronor (266,2).

Justerat ebita-resultat blev -8,4 miljoner kronor (31,8).

Rörelseresultatet blev -28,1 miljoner kronor (19,3).

Resultatet efter skatt blev -48,3 miljoner kronor (3,4), och per aktie -0,29 kronor (0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9,3 miljoner kronor (-68,8).

”Under det andra kvartalet sjönk efterfrågan online ytterligare, både i relation till årets första kvartal och motsvarande period förra året. Samtidigt ser vi en utmanande situation generellt på konsumentmarknaden under kommande kvartal. Som en följd av detta vidtog vi under det andrakvartalet nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till nuvarande marknadsförutsättningar och därmed säkerställa vår framtida lönsamhet och kassaflöde. Åtgärdsprogrammet, som nu är verkställt, innebär att vi sänker våra kostnader med runt 32 miljoner kronor på årsbasis, med full kassaflödeseffekt under det fjärde kvartalet 2022”, kommenterar vd Fredrik Palm.

