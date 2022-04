Deras app gör offentlig vård till nätläkare

Under 2021 ökade Visiba Cares vårdbesök genom plattformen från cirka 700 000 besök till 1,2 miljoner. I dag hjälper bolaget 12 av Sveriges 21 regioner att digitalisera sina arbetssätt – nu tar bolaget steget ut i Europa.

Teknikbolaget Visiba Care och digitaliseringen för den offentliga sjukvården i Sverige fortsätter att växa. Sedan 2014 har Visiba Care sålt sin mjukvara enligt en prenumerationsmodell till privata och offentliga vårdbolag för att hjälpa dem att digitalisera deras arbetssätt och patientmöten.

Under 2020 ökade bolagets omsättning med 220 procent. Med sina 100 anställda fortsatte växandet även under 2021 om än i en mindre skala med en ökning på 40 procent till 82 Mkr.

”Vi hade väldigt bra tillväxt bland våra befintliga kunder men vi hade hoppats på högre nykundsförsäljning under 2021. Där ser vi att det börjar öppna upp för 2022 nu när pandemin i viss bemärkelse anses vara överspelad. Då börjar marknaden titta på nästa steg på ett helt annat sätt”, säger Johan Gustafsson, vd på Visiba Care.

Samtidigt som omsättningen ökar fortsätter bolaget gå med förlust, under 2021 landade rörelseresultatet på –24,9 Mkr. Johan Gustafsson säger att det är en medveten plan att inte vända bolaget till lönsamhet och planerar att ta in kapital under 2022.

”Vi har fokus på tillväxt och inte lönsamhet just nu och det kommer vara så en tid framöver. Vi är i en position där vi kan vända bolaget till lönsamhet när vi önskar, men så länge vi ser en fortsatt stark möjlighet på marknaden och stark efterfrågan så kommer fokuset handla om att driva tillväxt till bolaget”, säger han.

Nästa marknad Visiba Care ska ta sig an är Europa. Där är intresset stort för att digitalisera sjukvården och Johan Gustafsson menar att det finns många likheter med den svenska marknaden men att det också finns olikheter som gör varje marknad unik.

”Det är en av sakerna som gör sjukvården lite mer komplex än många andra industrier. Men vi ser att som helhet finns det en övergripande förflyttning mot en mer sammanhållen vård. Där har vi ett väldigt välutvecklat system som få på europanivå har möjlighet att matcha”, säger han.

Att etablera sig i utanför Sverige har Visiba Care förberett sig på med en flexibel och anpassningsbar plattform. Bolaget har smått börjat etablera sig i andra länder och har i dag kunder i Norge, Finland, Nederländerna och Schweiz. Med sikte på att etablera sig i fler europeiska länder och bli den ledande digitala vårdplattformen i Europa.

”Det kräver väldigt få anpassningar för oss för att flytta in i ett nytt land. Det är en anpassningsperiod på ett par månader för att få saker och ting på plats. Kanske en språköversättning eller förberedelser för att få någon form av Bank-id-liknande lösning på plats för organisering av patienter. När de sakerna är på plats så går det att anpassa systemet”, säger Johan Gustafsson.

Visiba Care har tidigare öppnat upp för att en börsintroduktion ligger i korten, men just nu finns ingen omedelbar plan på att notera bolaget.

”Vi håller dörren öppen och ser det som ett möjligt alternativ framåt. Men det kräver att klimatet och förutsättningarna är rätt för att göra det.”