Deras AI-bolag fyller kassan med 100 miljoner

En generativ AI-plattform för digitala mötesanteckningar. Så kan man beskriva Supernormal. Det snabbväxande bolaget grundades 2019 av Colin Treseler och Fabian Perez, två amerikaner som lärde känna varandra på ett techbolag i Boston.

Fabian Perez har en bakgrund som designansvarig vid amerikanska techbolag som Github och Splice. Colin Treseler, som bott i Sverige under merparten av de senaste 13 åren, var tidigare produktchef på Klarna och jobbade även på Facebook i Kalifornien under knappt två år.

Colin Treseler beskriver de första åren som mödosamma. Men i början av 2022 lyckades grundarna till slut få ut en betaversion av sin tjänst med automatiserade mötesanteckningar. I den tidiga versionen ombads användarna att tagga mötets olika delar i realtid, för att exempelvis markera vilka beslut som tagits och vad som ska genomföras direkt. Men AI-verktyget lärde sig att kategorisera och det är inte längre nödvändigt.

”Det stora genombrottet kom i somras när vi integrerade med Open AI:s uppdaterade version, GPT 3.5. Vi var golvade av hur bra det plötsligt funkade”, säger vd Colin Treseler i en videointervju från villan på Lidingö där han bor med svensk fru och barn.

Supernormal är sedan oktober en freemiumprodukt som sprider sig organiskt med små team på olika bolag. Mjukvaran är gratis att använda upp till 10 gånger per månad, men kostar därefter.

De senaste månaderna har tillväxten tagit fart ordentligt. Man har redan över en miljon kronor i intäkter från 250 kunder inklusive Spotify, Salesforce och Netflix. Tillväxten är 46 procent på månadsbasis. Colin Treseler vill inte spå vad omsättningen blir i år, men fortsätter man växa i nuvarande takt bör den landa på mellan 40 och 100 Mkr.

När man går med vinst är en senare fråga.

Bolaget meddelar under torsdagsmorgonen att man just tagit in drygt 100 miljoner kronor (10 miljoner dollar) i riskkapital. Det innebär att man tagit in 120 Mkr sedan start. Största investerare i rundan är brittiska Balderton Capital, som tidigare investerat i svenska techbolag som Voi, Truecaller, Kobalt Music och Funnel. Tidigare delägare som svenska EQT Ventures är också med i rundan, liksom nya investerare som amerikanska Acequia Capital och det nordiska investerarkollektivet Byfounders.

”Vi fokuserar på tillväxt just nu. Intresset är starkt. Samtal är redan igång om nästa runda”, säger Colin Treseler.

Pengarna ska användas till att rekrytera personal och utveckla AI-plattformen.

Idag har Supernormal sitt moderbolag in Delaware, USA, med ett dotterbolag i Sverige. Än så länge är man bara 7 medarbetare, men man rekryterar kontinuerligt.

”Vi ska vara kring 25 i slutet av året. Jag tror vi blir 10 i Stockholm, där vi bland annat ska ha vår marknadsföring, och 8 i New York. Resten kommer att jobba distribuerat. Vi har redan medarbetare i England och Brasilien”, säger Colin Treseler.

Tekniken stödjer 12 språk – snart även svenska Supernormals plattform integreras med videokonferenssystem som Google Meet, Microsoft Teams och Zoom och anteckningar är färdiga redan ett par sekunder efter ett möte avslutas. Sedan lanseringen av freemiumversionen i oktober 2022 uppger bolaget att man har 50.000 användare på stora techbolag som Netflix, Salesforce, Spotify och Github. Tekniken stödjer 12 språk idag. Senare i år ska man lägga till ytterligare 40 språk, däribland svenska.

Han menar att AI:s ”heliga gral” idag är att skapa applikationer som har praktiskt nytta.

”För oss handlar det om hur mycket tid vi kan spara våra användare. Vi menar att det ofta kan rör sig om tidsbesparingar på mellan 1 och 1,5 timmar per dag. Vår teknik gör möten mer effektiva, kortar ner efterarbetet och skapar automatiska påminnelser och kallenderinbjudningar kring olika beslut”, säger han.

Hur påverkas ni av den nuvarande AI-hajpen?

”Den underlättar vår marknadsföring. För tre månader sedan behövde man förklara tekniken för kunderna, men du säger alla 'jaha det är som Chat GPT'. Men för tre år sedan var det inte möjligt att bygga det vi har i dag! Det är den nya AI-tekniken som gjort att vi sett den här raketartade tillväxten.”