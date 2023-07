Den svenska Apple-utmanaren hyllas i världen

De yttre likheterna med den första mobiltelefonen från Nothing – Phone 1 – är slående, men tekniken är förstås ett steg uppåt. Phone 2 som lanserats nu i juli ska dock inte ses som en ersättare till Phone 1 som kom i september 2022 utan en telefon i ett högre prissegment.

”Jag har aldrig testat en liknande telefon, om jag ska vara ärlig. För att vara ett första försök med en smartphone som är tillgänglig i USA har Nothing gjort ett utmärkt jobb. Allt känns polerat, raffinerat och sammanhållet, nästan som att Nothing varit med i smartphone-matchen i ett decennium. Det har snabbt blivit en av mina favorittelefoner under hela året”, skriver CNN Underscored, mediejättens avdelning för konsumentjournalistik.

Carl Pei Föddes i Peking 1989, kom till Sverige som barn tillsammans med sina två forskarföräldrar.

Studerade på Handelshögskolan 2008–2011, men hoppade av för att börja arbeta i mobilindustrin.

Var med och grundade Oneplus 2013 som sålde mobiler för mångmiljardbelopp. 2020 hoppade han av för att starta Nothing.

Flera av medierna som testat Phone 2 noterar förstås att den sticker ut visuellt. Precis som Phone 1 har den ett speciellt mönster av LED-ljus på baksidan, under ett genomskinligt skal.

”Telefonens blinkande LED-lampor är det som skiljer den från konkurrenterna, och även om det verkligen är en intressant egenhet är det utan tvekan en gimmick och inte en funktion som jag kan se mig själv använda över tid”, skriver CNET:s testperson, som dock slår fast att hårdvaran i övrigt är stark.

”Telefonens stora skärm, kraftfulla processor och anständiga batteritid är bättre skäl att överväga att köpa den här enheten, men för 599 dollar är det svårt att motivera Nothing Phone 2 framför den allt hårdare konkurrensen”, skriver sajten.

Amerikanska tekniksajten Wired skriver å sin sida att telefonen har ”supersmidig prestanda” och en ”härlig skärm”. Att den är snygg och väldesignad även sett till programvaran lyfts också fram. Även Wired kallar dock LED-ljusen ”mestadels gimmickiga”.

Nackdelen menar Wired är att konkurrenten Googles ”Pixel 7A” är både billigare och har bättre kameror. Phone 2 har heller inte samma skydd för vatten, skriver de.

”Phone 2 vinner poäng på bättre batteritid, snabbare prestanda och de användbara (och roliga) ljuseffekterna. Vilken produkt som faktiskt är bättre beror på dina preferenser. Jag är bara glad att det finns fler valmöjligheter än någonsin tidigare”, rapporterar Wired.

The Verge, en annan känd sajt för produkttester, skriver att Nothing har en stark ”vibe” – ”det där som inte går att ta på”.

”Nothing Phone 2 är en snygg telefon för människor som vill att deras teknik ska sticka ut. /…/ Den är rimligt prissatt, genomtänkt designad och om dess ’vibe' överensstämmer med din tror jag du kommer att njuta av att använda den – så länge du inte förväntar dig en transformerande upplevelse.”