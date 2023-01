Den nya intelligensen saknar verkshöjd

”Oh! Ah!”

Publiken i spektakulära Drapers’ Hall i London undslipper sig imponerande utrop när två kreatörer på Tech Forum visar upp bilder som har tagits fram med hjälp av artificiell intelligens, ai. Många har svårt att tro att de har skapats av en dator. Själv väntar jag på att hålla ett tal om affärsläget i techsektorn, men suckar lite för mig själv och tänker ”vilken tur att ingen zoomar in”.

Under året har det i omgångar spridits just den här typen av vad som har framställs som verklighetstrogna bilder eller avancerade illustrationer. Men de är varken fotografier eller tecknade av en människa, utan har genererats av en programvara som genom maskin­inlärning har läst in bilder och försökt lära sig dess innehåll.

Programmen skapar bilder utifrån beskrivningar som har matas in av användare, på kort tid genereras flera exempel.

Det här har fått en del att förutspå att illustratörer och fotomodeller snart blir över­flödiga. De datorgenererade bilderna tas som bevis för att ai-revolutionen redan har skett.

Det är på sitt sätt magiskt och resultaten är ofta förbluffande, intressanta och roande. Ett av de mer kända programmen, Dall-E, ger upphov till bilder som kan se ut som klassiskt oljemåleri.

När den artificiella intelligensen greppar penseln blir det inte alltid som man tänkt sig. Lexicas versioner av motivet ”Rabbit princess” bjuder på överraskande detaljer.

Jag testar något enkelt på en annan generator, Lexica, och skriver in ”rabbit princess”. Snart dyker fyra bilder i glättiga neonfärger upp på skärmen, däribland en prinsessa med kaninöron och en kanin i prinsess­klänning, omgiven av blommor vid kanten av en sjö.

Det låter för bra för att vara sant, vilket det är. En av kaninerna har fyra öron, en annan tre.

Några studenter på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm stötte på liknande problem när de använde superdatorn Dardel för att ta fram blyerts­teckningar av hundar. Datorn läste in tusentals verk av mänskliga upphovspersoner och började ta fram nya, med varierande resultat. En hund fick två par öron – ett par som hängde och ett par som pekade uppåt. Programmet kunde inte förstå att det var anatomiskt otänkbart.

Andra bildgeneratorer har liknande problem – den avbildade personen ser ut att ha ett brutet ben, händerna är ofta märkliga, ett axelband är halvt. Men de mest problematiska elementen brukar finnas i bakgrunden, som monstruösa och deformerade varelser.

Det är alltså en bra bit kvar innan datorerna över­träffar mänskliga konstnärer – och fotomodellerna lär efterfrågas även i fortsättningen. Framåt kommer även kreatörer ställa krav på upphovsrätt när deras manér kopieras.

Den 30 november fick jag en födelsedagspresent med släppet av Chat GPT som verkligen ställde ai-revolutionen på sin spets. Alla förundrades över att användare chattverktyget ögonblickligen kunde skapa texter som ser ut att vara skrivna av en människa. Språket och att även kunna efterapa olika stilar från rap till poesi. Lärare fick svårt att urskilja om en uppsats var skriven av ai:t eller av en elev och pratar om att anpassa undervisningen framåt. Programmerare har använt verktyg för att snabb skriva kodsträngar och skapa ett ai inuti ai:t.

Många ser även ett framtida alternativ till Google. Dock är även här allt annat än perfekt. Ställer du en fråga till Chat GPT om hur den värderar och sorterar ut fakta så får du ett intetsägande standardsvar. En del säger att ”den är bra på att snacka skit” för all text låter väldigt övertygande även om den ofta har fel eller inte har ett egentligt svar. För även om maskininlärningen har processat informationen så kan den inte avgöra vad som är rätt. För att materialet ska bli riktigt användbart skulle det vara bra med källhänvisningar

När ai-verktyget skapar en bild av ”en ekonomijournalist som skriver en krönika” liknar handen mest en krabbklo.

På andra håll sker större framsteg för mänskligheten med hjälp av ai och så kallad djup teknik, deep tech. Att kartlägga ett proteins struktur – vilket är en förutsättning för att förstå dess funktion – brukar ta åratal. Googles Deepmind löste nyligen ”ett av de största problemen inom biologi” genom att ta fram 3d-modeller för 200 miljoner proteiner.

Vi ser nu också hur ai tågar in i näringslivet på bred front. Enligt den årliga rapporten Nordic State of AI, som ai-laboratoriet Silo publicerar tillsammans med flera nordiska institutioner, börjar allt fler storföretag använda tekniken.

Samtidigt har riskkapitalet till svenska ai-bolag mer än fördubblats från 2020 till över 5 miljarder kronor i år, med namnkunniga investerare som familjen Wallenberg och Sven Hagströmer.

Di Digital följer affärerna kring startups med fokus på artificiell intelligens. Det är tydligt att kapitalet framför allt går till affärsidéer som effektiviserar, automatiserar och förbättrar resultatet av arbets­uppgifter. Det kan handla om finansiella aktörer som bedömer kredittagare, riskkapitalbolag som letar efter investeringar, diagnostisering inom vården eller energieffektivisering. Men det är också bolag som

Validio som ska lösa det stora problemet med kvaliteten på datan – även om du har en fin algoritm blir resultatet värdelöst om datan inte håller måttet.

Di Digitals nyhetschef Ida Hansson Brusewitz i Draper's Hall i London. Foto: Richard Ryan

Speljätten King köpte i somras ai-bolaget Peltarion och kommer att implementera tekniken för att snabbare bygga nya banor till spelsuccén ”Candy Crush”.

Sam­tidigt går mycket investeringar till så kallade saas-bolag, vilket står för software as a service, som säljer prenumererad mjukvara och som ofta täljer guld på att ta bort handjagande och administration.

”Medarbetarna är företagets viktigaste resurs” är ett något nött uttryck. Många företag ser att de, genom att investera i ai och automatisering, kan frigöra mänskliga resurser. På så sätt går det att få ut mer av befintlig personal eller skära bort vissa roller, vilket kan bli ännu mer intressant i en lågkonjunktur.

Men det råder oro för en mörk framtid där algo­ritmerna slår tillbaka mot mänskligheten. Tekniken kan användas för både vällovliga och onda syften. Kina investerar stort för att bli världsledande på ai, samtidigt som landet har övervakningssystem som följer människor och poängsätter deras beteende eller identifierar personer som tillhör den utsatta folk­gruppen uigurer.

Ai är också beroende av hur algoritmerna sätts upp och den data de hanterar. Den lär sig genom den input den får, vilket innebär en risk för att fördomar kan förstärkas, som vid rekrytering där personer med ”fel” bakgrund sorteras ut.

Tre spaningar inför 2023 Slut på sötebrödsdagarna. Techsektorn har länge sporrats av riskkapitalet till att framför allt nå tillväxt. Med orolig ekonomi och stigande räntor tvingas många till nedskärningar för att föra sig mot vinst. En sund utveckling och kanske innebär det slutet för gratis mat, drejkurser och fri bar, och istället mer fokus på leverans för många techbolag. Klirr i kassan. I skrivande stund ligger investeringarna i den svenska techsektorn en bra bit från rekordåret 2021 och de har saktat in rejält under hösten. Samtidigt har nya fonder rests som aldrig förr, varav flera på över 10 miljarder kronor. För de bolag som inger förtroende och har rätt värdering kommer det att finnas pengar. På grön kvist. Förutom ai och saas, prenumererad mjukvara, talar investerarna sig fortsatt varma för världsförbättrande bolag och gärna klimatlösningar världsförbättrande bolag och gärna klimatlösningar, även om ekonomin saktar in. Flera av årets största investeringar har också vikts till elektrifiering, som Northvolt, Polarium, Einride och H2 Green Steel. Och dessa jätteprojekt kommer att fortsätta att sluka kapital.

EU håller på att ta fram ett nytt regelverk kring ai som ska skydda medborgarna. Det väcker oro bland företagen, som befarar att det kommer att bromsa utvecklingen och medföra en stor administrativ börda i stil med dataskyddsförordningen, GDPR.

Ai-revolutionen är i gång. Tekniken har redan hjälpt vetenskapen att ta enorma språng, men när det gäller konstnärligt skapande ligger den fortfarande hopplöst efter mänskliga kreatörer.

Drapers’ Hall, med sina magnifika takmålningar och gobelänger, är så mycket mer imponerande än de datorgenererade illustrationer som visas upp i samband med Tech Forum.

Fotnot: Denna krönika är den del av magasinet The Economist Världen 2023 och har uppdaterats för webben kring Chat GPT då verktyget lanserades efter pressläggning.