De vill lära unga att koda – tävlar i nya Draknästet i dag

Imagilabs grundare Beatrice Ionascu, Dora Palfi och Paula Dozsa träffades på New York-universitetet i Abu Dabhi och bor i dag i Stockholm.

En liten pryl med en skärm gjord av programmerbara led-lampor – med den hoppas Imagilabs få unga tjejer att börja koda. I Imagicharm, som prylen kallas, kan man genom en app generera olika designmönster, som blommor, solar och djur, med kodspråket python. Ju bättre användaren blir på att programmera, desto mer avancerade funktioner kan visas på skärmen.

I Imagicharm-appen finns också ett socialt nätverk där användarna kan dela sina projekt med varandra och hur de har kodat dem. Sedan appen lanserades i juni förra året har över 19 000 kodprojekt skapats på plattformen. Imagicharm riktar sig till främst tjejer från 9–17 år, men är även populär i andra åldrar.

”De mest engagerade användarna är 8–12-åringar och det är den åldersgrupp vi fokuserar på nu. Flera undersökningar, i både Sverige och USA, visar att tjejer har samma nivå av intresse och självförtroende för teknik före 10–12 år”, säger Dora Palfi, medgrundare av Imagilabs.

”Vi vill fånga tjejer innan dess, med kraften i ett socialt nätverk”, säger hon.

Idag deltar Dora Palfi i SVT:s nypremiär av Draknästet där hon presenterar Imagicharm för juryn med investerare. Bland drakarna finns Sara Wimmercranz, partner på Backing Minds som exempelvis har investerat i testtjänsten Dynamic Code, betaltjänsten Izettles medgrundare Jacob de Geer och Collectors grundare Lena Apler.

”Vi fick tre minuter på oss att pitcha, men mer kan jag inte säga i det här läget”, säger Dora Palfi, som även hade med sig två tonåringar som demonstrerade produkten.

Draknästet var inte första gången hon pitchade på tv då hon var med på motsvarigheten i Ungern tidigare i år. Imagilabs har också uppmärksammats på fler håll och var det första svenska bolaget att komma med i Apple entrepreneur camp under våren 2019.

Dora Palfi träffade sina medgrundare till Imagilabs, Beatrice Ionascu och Paula Dozsa på New York-universitetet campus i Abu Dhabi, där de pluggade neuro- och datavetenskap. De har själva gått på många techevent där majoriteten var män och förenades i bristen på kvinnor inom teknik.

Grundarna sammanstrålade igen på KTH i Stockholm och bolaget startades 2018. Året därefter var de med i Stings inkubatorsprogram och i samband med det fick man in en investering på 1,55 miljoner kronor från sju investerare. Bland dem fanns Stings investeringbolag Propel Capital och affärsänglarna Donna Hanafi, tidigare toppchef på Tictail, och Nicolas Grasset, tidigare teknikchef på Lifesum.

Från i juni 2019 till i juni 2020 genomförde bolaget en kampanj på Kickstarter och fick in drygt en halv miljon kronor. I februari i år tog man in en såddrunda på 2,7 miljoner kronor från bland annat speljätten Roblox vd David Baszucki. Totalt har Imagilabs tagit in runt 5 miljoner kronor.

Imagicharms säljs i dag i 25 länder via Imagilabs hemsida och olika återförsäljare. De största marknaderna är i USA, där den säljs via Amazon, och sedan kommer Sverige, Storbritannien och Ungern.

Produkten kostar från 708 kronor styck för ett startpaket och säljs både till konsumenter och företag. Imagilabs har till exempel sålt större kvantiteter av Imagicharm till organisationer som Black Girls Core och Girl Scouts i USA, som anordnar programmeringsläger för barn och ungdomar.

”I Sverige har vi samarbete med den ideella organisationen Hello World och är partner med Linköping Science Park, som båda också ordnar läger.”

Försäljningen i år har redan gått om den totala omsättningen för 2020, och den största tillväxten står Amazon för. I fjol ökade intäkterna med 300 procent mellan det tredje och fjärde kvartalet. Bolaget vill dock inte kommunicera omsättningssiffran.

Utmaningen med den fortsatta utvecklingen av produkten är skapa upplevelser som håller användarna kvar och får dem att fortsätta koda.

”Vi lär oss mycket från vårt community och har fokus på att skapa nya utmaningar för användarna. Vi har både en mobil lösning med app och en webbtjänst som kan användas i skolan, och jobbar nu med att koppla ihop de olika delarna och göra lösningen mer sömlös”, säger Dora Palfi.