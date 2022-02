De tar bildelning till börsen

”Vi vet att tillväxt kostar pengar och tillgång till fler pengar via en börs är ett bra sätt att göra det på”, säger det norsk-svenska bolagets vd Morten von Krogh till Dagens industri.

Bildelningbolaget Move About tar sikte på börsen – och Europa. Med start 23 februari handlas bolagets aktier på Nasdaqs First North-lista.

Elbilio, Kinto, Move About, M – Volvo Car Mobility, Our Green Car och Stockholms Bilpool är några exempel på de många svenska bilpooler som i dag. En av de större är Move About. Bolaget grundades i Oslo 2007 och driver i dag elbilspooler för företag, myndigheter och privatpersoner i Sverige, Norge och Tyskland med nästan 60.000 användare. Bilarna är uteslutande helt elektriska.

Nu satsar bolaget på en börsintroduktion i slutet av februari. Erbjudandet, som blev offentligt på tisdagen, omfattar 4,80 miljoner så kallade units, som vardera består av en aktie och en teckningsoption TO1. Teckningskursen är 9,40 kronor per unit, vilket motsvarar 9,40 kronor per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 720.000 units.

Move About kommer vid fullteckning att få in 45,1 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen ytterligare 6,8 miljoner kronor. Bolaget värderas före erbjudandet till 189 miljoner kronor.

Att mobilitetsjätten, som ursprungligen var norsk, numera har sitt huvudkontor i Göteborg och väljer att notera sig på den svenska börsen har sina skäl.

”Vi är nästan dubbelt så stora i Sverige som i Norge och har lagt en tydlig och långsiktig internationell tillväxtstrategi. Därför ser vi att vi genom noteringen på First North får potentiell tillgång till en större investerarbas än vi hade fått i Norge”, säger Morten von Krogh.

Bolaget omsatte i fjol drygt 23 miljoner kronor i Sverige och gjorde en vinst på 2,3 miljoner kronor. Det kan låta blygsamt, men många bildelningstjänster har historiskt haft det svårt med lönsamheten – och tvingats lägga ned. Move About, som både driver en öppen bilpool och hjälper företag och kommuner med sina fordonsflotta, har hittat en lönsam affärsmodell.

”Vår målgrupp fram till i dag består av cirka 80 procent företag och kommuner vilket innebär en fast intäkt per bil och månad, vilket gett oss en bra kostnadsbas. Och så har vi möjlighet att erbjuda bilarna till privatpersoner på de tider som de inte används”, säger von Krogh.

I Karlskrona har man inlett ett samarbete med kommunen där bilarna används av kommunens anställda under kontorstider – men fungerar som en öppen bilpool under kvällar och helger. Enligt kommunens egna beräkningar så har elbilspoolen varit 30 procent billigare än deras tidigare lösning.

I Lund lanserade Move About i dagarna ett samarbete med JM, där de boende i fastighetsbolagets hus får tillgång till en bilpool, som dessutom kan hyras ut till andra när de boende själva inte har behov av en bil. En bra modell för både bolag, kommuner och dem själva, menar von Krogh.

”Mest handlar det om att bidra till den gröna omställningen, och där vet vi nu att både företag och kommuner får ett bidrag för att reducera utsläpp av koldioxid. Att dra igång en elbilpool är nog det enklaste sättet att komma i gång med det. Men även privatpersoner, i synnerhet de under 30 år, har en ökad medvetenhet om att även de kan bidra till att minska utsläppen, och det kan vara en anledning att vara med i en bilpool.”

I höstas köpte Move About den tyska bildelningstjänsten Mobileeee – som markerar början på bolagets expansionsresa i Europa. Ambitionen är att inom fem år vara en av marknadsledarna på bildelning i Europa. Bolaget tittar just nu på flera potentiella marknader, däribland Österrike och Schweiz. Även Spanien är intressant.

”Nu när vi hållit på i Sverige i 10 år och 15 år i Norge. På den tiden har vi hunnit skaffat en unik kompetens kring hur man hanterar delning av elbilar och driftar dem med allt det praktiska som kommer med det. Det ser vi att vi kan kapitalisera på i Europa.”

Men von Krogh poängterar att man vill skynda långsamt.

”Det som är intressant är att göra det bra där vi är nu och växa därifrån och inte gå på för mycket för tidigt.”