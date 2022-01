De ska utmana lagerjättarna med förråd för 15 kronor

Nu kliver norska Wanda in på den svenska marknaden. Här trängs redan aktörerna – men Wanda säger sig ha två ess i rockärmen. ”Vi är trygga eftersom vi erbjuder något relativt unikt och har siktet inställt på att skapa en långlivad relation till våra kunder”, säger vd:n Emmy-Lou Ferreira Dos Santos.

Norska Wanda grundades 2019 bara månader innan coronapandemin bröt ut. Att allt fler människor tillbringar mer tid i hemmet för att undvika smitta, i kombination med en bostadsmarknad som ökar i pris, har gjort förvaring till ett hett ämne. Det menar Wandas svenska vd Emmy-Lou Ferreira Dos Santos.

”Ett hem ska vara för de som bor där, och värdefulla kvadratmeter behöver inte nödvändigtvis belastas av prylar du inte behöver just nu”, säger Emmy-Lou Ferreira Dos Santos.

Nu kliver bolaget in på den svenska marknaden. Därmed ska man nu tävla om kunderna med jättar som Shurgard och Pelican och utmanare som 24 Storage som nyligen såldes till kapitalförvaltaren Nuveen Real Estate för 1,1 miljarder. Man delar även marknaden med mindre aktörer som Vinden, som nyligen fyllde kassan, och Zlatans förrådsutmanare Storage365.

Wanda har till en början hyrt in sig i en lokal norr om Stockholm där kundernas prylar ska förvaras. Det stora säljargumentet är priset – istället för att kunden köper tillgången till en yta per kvadratmeter betalar man istället per pryl.

”En cykel fyller till exempel inte hela volymen av de kvadratmetrar som den tar upp. Vi tar 25 kronor i månaden för att förvara den, och 15 kronor i månaden för sånt som får plats i en flyttlåda eller förvaringspåse.”

Sakerna plockas upp hos kunderna som måste lägga en beställning om de vill hämta ut sina gods. Men det är inte bara med hjälp av priser som man vill utmana den marknaden.

”Vi har en större vision kring förvaring, där vi kan erbjuda tjänster kopplade till det du förvarar. Till exempel kan du dela sakerna med dina vänner och få leverans till dörren. En cykel kan repareras så att den håller längre. Det gör oss lite unika i Sverige”, säger Emmy-Lou Ferreira Dos Santos.

Under 2020 redovisade det norska bolaget drygt 74 000 kronor i intäkter och en förlust på runt fem miljoner kronor. I Sverige har man i dagsläget enbart planer på att finnas i huvudstaden, men Emmy-Lou Ferreira Dos Santos utesluter inte att Wanda expanderar till andra städer. Bolaget vill inte uppge hur många kunder de har eller hur stor yta de hyr ut totalt.

”Vi ser över möjligheten att öppna ett till lager i söderort inom kort. Vi rör oss snabbt, och följer kundernas behov.”

Till sin hjälp har man en rad namnkunniga delägare som totalt pumpat in 30 miljoner kronor i bolaget sedan start. De största investerarna är logistikbolaget Bring, såddinvesteraren Proventure, fastighetsbolaget Obos och matleveransbolaget Odas grundare.

”Vi vet att det finns konkurrenter på marknaden som också har tagit in kapital. Vi tycker att det är bra, eftersom det betyder att det finns många som tror på vår bransch och tjänsterna som vi erbjuder. Vi är trygga eftersom vi erbjuder något relativt unikt och har siktet inställt på att skapa en långlivad relation till våra kunder.”

