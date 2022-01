De ska bygga nästa Kry – i utvecklingsländer

”Vi har just nu dialoger med flera bolag och tanken är att gå in med 25 miljoner kronor direkt, så att de snabbt kan skala”, säger vd:n och grundaren Tobias Strålin.

Svenska Cardo Health, som grundades så sent som hösten 2021, har siktet inställt på att ta marknadsandelar av den globala och växande health tech-marknaden.

”Vi letar efter nästa Kry eller Doktor.se, fast i tillväxtmarknader där behovet är mycket större och där människorna är fler. Utöver kapital för att växa snabbt ger vi dem tillgång till ledande teknik och 'know how'. På så vis utmärker vi oss från ett vanligt riskkapitalbolag”, säger grundaren och vd:n Tobias Strålin.

Han har en gedigen bakgrund på McKinsey, där han ansvarat för konsultbolagets europeiska startupverksamhet.

Hittills har Cardo Health de två hälsobolagen Vibe Saúde i Brasilien och Kena Health i Sydafrika i sin portfölj. Men tanken är att de snart ska få sällskap. Nu stänger Cardo Health sin första externa runda på 150 miljoner kronor, som ska användas för att investera i nya bolag.

”Vi har just nu dialoger med flera bolag och tanken är att gå in med 25 miljoner kronor direkt, så att de snabbt kan skala. Det handlar om bolag i Latinamerika, Afrika och Sydostasien där många människor inte har tillgång till bra vård och där det finns få spelare som kan lösa problemet”.

Bland investerarna i rundan finns enligt Tobias Strålin tunga styrelseproffs och delägare i så kallade enhörningsbolag. Han vill dock inte dela några namn i nuläget, men poängterar att rundan blev övertecknad. Handlingar från Bolagsverket tyder på att bland annat Doktor.se (som är teknikleverantör åt Vibe i Brasilien), Anicuras grundare Peter Dahlberg och Vincero Invest är med i rundan som värderar hela bolaget till 908 miljoner kronor.

”Vi kommer att ha flera rundor framåt och målsättningen är att ta in mer pengar redan i år”, säger Tobias Strålin.

I Brasilien jobbar portföljbolaget Vibe Saúde just nu med att locka in fler permanenta användare. Cardo Health fokuserar till en början på bolag som fungerar som just digitala nätläkare, men ser framöver potential även inom andra hälsoområden.

”Vi skalar först verksamheten med en freemium-modell, lite som Spotify. Alla brasilianare som vill får träffa en läkare gratis. Genom att satsa marknadsföringen här istället för på reklam på stan får vi en enorm spridning mellan användare och bygger en stark kundrelation. Då blir det naturligt att komma tillbaka. Därefter erbjuder vi ett abonnemang för 100 kronor i månaden som ger fri tillgång till läkarvård. Initialt är det digital vård, men vi kan även hänvisa patienterna till till fysiska kliniker via våra partners, om de till exempel behöver ta ett blodprov.”

På 18 månader har Vibe Saúde genomfört fler än 600 000 vårdkonsultationer.

”Vi vill växa så fort som möjligt och göra så stor skillnad som möjligt”, säger Tobias Strålin.

Cardo Health Grundades av Tobias Strålin 2021

Vill investera i och hjälpa digitala vårdbolag i utvecklingsländer att skala verksamheterna

Har hittills brasilianska Vibe Saúde och sydafrikanska Kena Health i portföljen

Majoritetsägare i Cardo Health är Webrock Ventures

