De gör affärerna till ett spel

Göteborgsbaserade Insert Coin, värderat till 100 miljoner kronor efter den senaste rundan, grundades 2017 av speldesignern Jonathan Sterner, den tidigare världsmästaren i e-sporten Dota 2, Joakim Akterhall, och spelbolaget Kings tidigare produktchef Carl Bjerkne.

För cirka fyra år sedan tog bolaget in omkring 10 miljoner kronor i deras första investeringsrunda. I år är de aktuella med en ny runda, denna gång med målsättningen att ta in 50 miljoner kronor.

Insert Coins affärside syftar till att skapa en plattform för den som vill engagera sina kunder digitalt med hjälp av incitament hämtade ur spelvärlden. Strategin kallas för ”gamification”, översatt till ”spelifierande” på svenska – en metod som växt i raketfart de senaste åren.

Tekniken används för att locka användarna med bland annat medaljer, poäng och virtuella valutor. Carl Bjerkne, vd:n för bolaget, menar att deras affärside syftar till att förbättra användarengagemanget hos sina kunders slutanvändare.

Sedan starten har bolaget rest totalt 50 miljoner kronor i riskkapital. Till deras kundregister hör bland annat SKF, Forza Fotball, Twiik, Socios, Raiffeisen Bank och exempelvis läroplattformen Google Classroom.

I kommande runda, som ska äga rum i mars, planerar bolaget att ta in närmare 50 miljoner kronor. Anledningen till intresset är att bolaget gått från 1,5 miljoner användare till 10 miljoner under fjolåret, vilket lockar investerare, menar vd:n:

”Det är lite skillnad på att ta in pengar när man har 1,5 miljoner användare kontra 10 miljoner”, säger han och fortsätter:

”Det är en tillväxt på omkring 700 procent. I och med pandemin har trycket ökat på digitalt fokuserade företag.”

Sedan tidigare finns bland annat Jacob Ehrnrooth med som ägare via bolaget Jasperus, Familjen Lundström via bolaget Novobis, och Benify-grundarna Åke Lunden, Markus Kullendorff och Andreas Nyberg via deras investmentbolag, som i dagsläget kallas för ”Kompisarnas tillväxtkapital”.

Vad finns på agendan för 2022?

”Vi ska lansera vår nya plattform 'low-touch', vilket helt enkelt innebär att våra kunder på egen hand kan börja använda vår plattform utan behöva prata med oss. Man kommer också att kunna testa plattformen gratis. Då kan vi skala upp antalet användare extremt snabbt både bland mindre företag och internationellt. Det är ofta en nyckel för ett snabbväxande Saas-bolag (software as a service, eller prenumerationsbaserad mjukvara, reds. anm).”

Bolaget är också aktuella med en produktlansering baserat på artificiell intelligens, ai.

”Vi kommer också rulla ut vår ai till nya och befintliga kunder. Baserat på beteende och engagemangsdata går det med ai att förutse när användare är på väg göra saker, exempelvis om de ska handla något eller lämna en tjänst – tekniken gör så att vi kan agera utifrån detta.”

I år har Insert Coin målsättningen att trippla sina licensintäkter. Dessutom budgeterar bolaget för att omsättningen ska stiga med 80 procent till 18 miljoner kronor mot 2021, menar vd:n Carl Bjerkne.

”Det finns en hel del mål. Vi ska nå 100 miljoner användare 2024 och inom fem år ska vi vara den ledande aktören på engagemangsdata i världen. Dessutom spår vi en lönsamhet på ungefär 30 miljoner kronor 2024, då vi ska omsätta omkring 130 miljoner kronor. Det innebär att vi ska ha cirka 23 procent i vinstmarginal.