Daniel Ek: Jag köper aktier i Spotify för 500 miljoner kronor

Spotify har haft en tuff period på New York-börsen i år och aktien stängde nyligen till rekordlåga nivåer räknat sedan noteringen 2018.

Spotifys grundare, vd och styrelseordförande Daniel Ek köper aktier i bolaget för 50 miljoner dollar, motsvarande drygt 500 miljoner kronor. Det uppger han själv på Twitter.

”Jag har alltid varit högljudd om min starka tro på Spotify och vad vi bygger. Så jag omsätter den tron ​​i handling den här veckan genom att investera 50 miljoner dollar i Spotify. Jag tror att våra bästa dagar ligger framför oss”, skriver han.

Spotify har haft en tuff period på New York-börsen under 2022 och har fallit med över 55 procent sedan årsskiftet. Nedgångarna beror på en generell press för digitala innehållstjänster som nu går nu upp mot tuffa jämförelsetal, både tillväxten och förväntningarna skruvades upp rejält under de senaste årens coronapandemi.

Den 27 april, samma dag som streamingjätten presenterade sitt första kvartal, stängde aktien till bottennivån 95,50 dollar. Spotify överträffade visserligen förväntningarna när det kom till antalet månatligen aktiva användare, men gav en sämre prognos än väntat för antalet betalande så kallade premiumkunder under det innevarande kvartalet.

Läs mer: Daniel Ek trött på jämförelsen med Netflix: ”Väldigt olika”

I dag står Spotify-aktien i 105,60 dollar. Det är en bra bit under den kurs på 149 dollar som bolaget nådde vid sin direktnotering 2018. Räknat från Spotifys toppnotering den 16 februari 2021, när aktien stängde på nästan 354 dollar, är fallet ännu mer massivt.

”Även om jag inte är skyldig att berätta om dessa köp, på grund av vår status som ett utländskt företag, tyckte jag att det var viktigt för aktieägarna att veta”, skriver Daniel Ek på Twitter.

Di kunde tidigare i år berätta att Daniel Ek minskat sitt ägande från 8 till 7,3 procent av aktierna i Spotify under 2021. Baserat på aktiens snittpris under fjolåret bör försäljningarna ha inbringat närmare 3 miljarder kronor.

Utöver sina ordinarie aktier äger Daniel Ek även 800.000 så kallade warranter, en sorts option som ställts ut av Spotify, som kan lösas in till lika många underliggande aktier före den 1 juli i år. Men priset för att konvertera dessa är 190 dollar styck, vilket innebär att det i dagsläget knappast skulle vara en bra affär. Det är oklart om det är en del av warranterna som Daniel Ek nu har konverterat eller om det handlar om renodlade aktieköp.

Di söker Spotify för kommentarer.

Läs mer: Daniel Ek har sålt Spotify-aktier för miljarder