Chalmers Ventures ökar investeringarna under 2023

”Chalmers Ventures investerar i bolag som löser stora globala problem. Det är viktigt att vi och aktörer som oss fortsätter investera i bolag vars idéer grundar sig på forskning och tekniskt avancerad innovation”, säger Sara Wallin, vd för Chalmers Ventures.

Från 2016 till 2021 investerade Chalmers Ventures 30 miljoner per år. Under 2022 utökades summan till 50 miljoner och nu ökas det alltså till 70 miljoner under 2023.

”Chalmers Ventures kliver fram under en turbulent omvärld då tillgången till kapital minskar. Vi är en långsiktig investerare”, säger Sara Wallin.

Chalmers Ventures strategi är att investera i bolag med globalt hållbarhets- och tillväxtpotential. Tyngdpunkten är investeringar i så kallade deep tech-bolag, med affärsidéer som bygger på avancerad forskning och innovation.

I dagsläget finns cirka 100 bolag i Chalmers Ventures portfölj. Exempel på bolag kända för Di:s läsare är Eneryield, 1928 Diagnostics, Lumenradio, Mimbly, Raceone och Trine.

