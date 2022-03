Candy Crush-grundare satsar på robotglass

De senaste åren har premium-glassarna blivit allt fler på butikernas hyllor, medan mjukglassen har hamnat i skymundan. Nu vill det nystartade bolaget Bonbot höja kvalitén hos den någon bortglömda glassen – med hjälp av en robotarm.

I bolagets lokaler i centrala Stockholm kommer sötsugna kunder snart att kunna beställa och betala för en glass i mobilen, för att därefter se på medan robotarmen sätter samman beställningen.

Bakom bolaget står Candy Crush-utvecklaren Kings medgrundare Thomas Hartwig samt de tidigare medarbetarna Levina Persson, Driss Louriagli och Jonas Olofsson.

”I framtiden så vill vi ta våra kunskaper och erfarenheter från när vi var inblandade i Candy Crush och applicera det på den här upplevelsen som man får på Bonbot. Det kan vara genom gamification eller smarta funktioner som gör att du enklare kan beställa samma kaffe eller samma glass när du är ute med tunnelbanan och bara går förbi och plockar upp den. Så där kommer vi ösa på med nya funktioner allteftersom”, säger Thomas Hartwig.

I menyn finns just nu mjukglass och så kallad frukostglass, som är en glass med mer protein, lägre fettmängd och mindre socker. Produkterna har tagits fram tillsammans med Hans Berg, som vunnit glass-SM.

Att låta en robot sköta det praktiska arbetet möjliggör för medarbetare att fokusera på att göra de allra bästa recepten och ge den bästa servicen, menar grundarna bakom Bonbot.

I framtiden kan annan typ av mat bli aktuell. Inom den närmsta tiden ligger dock fokus på att öppna nya glass-lokaler; Tre nya ställen förväntas invigas under året.

”Det är väldigt väldigt belönande att både lösa problem men också att jobba med något som folk blir glada av och som man har kul med. Så det är en del i att börja med mjukglass”, säger Levina Persson.

I ryggen har Bonbot 20 miljoner kronor, som tagits in under en 'pre seed-runda'. Bland investerarna finns King-grundarnas investeringsbolag Sweet Capital tillsammans med riskkapitalbolaget Stride, danska By Founders och flera ängelinvesterare.

”Vi har jättestora planer för expansion av Bonbot och vi har ju jobbat med Candy Crush-franchiset och sett det skala över hela världen. Vi vill ju göra samma sak och samma resa med Bonbot och då kommer det behövas kapital”, säger Thomas Hartwig.