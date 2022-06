Bygger röstrobot – köps upp av Spotify

Den svenska musikströmningsjätten Spotify slår till med ännu ett förvärv. Denna gång handlar det om det brittiska bolaget Sonantic, som byggt en plattform baserad på artificiell intelligens som hjälper till att översätta texter till en realistisk röstuppläsning.

Enligt Spotify kan Sonantics teknik till exempel komma att användas för att ge lyssnarna rekommendationer när de inte har skärmen framför ögonen, till exempel om de sitter framför ratten i bilen.

”Vi är väldigt spända över potentialen att föra samman Sonantics ai-röstteknologi med Spotifys plattform och skapa nya upplevelser för våra användare. Integrationen kommer möjliggöra för oss att engagera våra användare på nya och ännu mer personaliserade sätt”, säger Ziad Sultan, chef för personalisering på Spotify, i en kommentar.

Sonantic grundades 2018 av Zeena Qureshi och John Flynn i London. I ett gemensamt uttalande säger duon:

”Vi ser fram emot att bli en del av Spotify och fortsätta att bygga spännande röstupplevelser. Vi tror på kraften som rösten besitter och dess förmåga att skapa en djupare anknytning med lyssnare över hela världen, och vi vet att vi kan bli bättre än någonsin på världens största ljudplattform.”

Sonantics teknologi har hittills mest använts av dataspels- och filmbranschen. Till exempel hjälpte bolaget till att ge en röst till skådespelaren Val Kilmer i filmen Top Gun: Maverick, som hade biopremiär i Sverige i slutet av maj med Tom Cruise i huvudrollen. Val Kilmer har inte längre möjlighet att prata obehindrat på grund av strupcancer, men i filmen har hans röst blivit datagenererad med hjälp av Sonantics teknik.

De finansiella detaljerna i affären har inte offentliggjorts, men Sonantic hade dessförinnan tagit in runt 3 miljoner euro eller 30 miljoner kronor i riskkapital. En av Sonantics större ägare var det svenska riskkapitalbolaget EQT EQT -3,33% Dagens utveckling :s teknikgren Ventures, som först klev in i bolaget under 2020.