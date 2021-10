Byggde mobiljätte i Kina – svensken tar in 438 miljoner till sitt nya bolag

För ett år sedan hoppade den svenske teknikprofilen Carl Pei av kinesiska Oneplus, som han var med och byggde upp till en gigant inom mobiltelefoni. Därefter startade han sitt eget bolag Nothing, som släppte sina första trådlösa hörlurar i augusti, och nu tar in 438 miljoner kronor i nytt kapital. Bland de nya delägarna syns Swedish House Mafia-medlemmar.

Det Londonbaserade hårdvaruföretaget Nothing har fokus på att ta fram uppkopplade enheter. Första produkten från bolaget är trådlösa hörlurar Nothing Ear 1. Som tidigare medgrundare till mobiljätten Oneplus är det inte heller första gången som 32-årige Carl Pei konkurrerar med teknikjättar som Apple och Samsung.

”Den lyckade lanseringen av vår första produkt bevisade att det finns utrymme för en ny utmanare att växa fram och ändra dagens enformiga uppsjö av produkter. Användarna förtjänar bättre produkter som är enklare att använda, tillgängliga och samtidigt ser snygga ut”, säger Carl Pei, vd och grundare av Nothing, i ett pressmeddelande.

Enligt bolaget har över 100.000 enheter med hörlurar levererats sedan lanseringen i augusti. Nu tar Nothing in kapital på 50 miljoner dollar, motsvarande 438 miljoner kronor, för att utforska och utveckla nya kategorier av produkter.

Bland de nya delägarna syns två av medlemmarna i musikgruppen Swedish House Mafia: Axwell (som egentligen heter Axel Hedfors) och Sebastian Ingrosso.

Nothing har tidigare tagit in 184 Mkr i två omgångar. Bland delägarna finns Alphabets riskkapitalgren Google Ventures, ett investerarkollektiv med Twitchs grundare Kevin Lin och Reddits vd Steve Huffman i spetsen. Svenskarna Kim Fai Kok och Zakaria Hersi från Truecaller samt Nick Dahl från Spotify är också mindre delägare i Nothing.

Nothing har nu inlett ett samarbete med den amerikanska hårdvarujätten Qualcomm, som utvecklar teknik för bland annat mobiler och headsets. Qualcomm har också skapat rubriker i Sverige efter att det lagt bud på bilsäkerhetsföretaget Veoneer.

Samarbetet handlar om att använda Qualcomms Snapdragon-plattform med halvledarprodukter för mobila enheter till Nothings produkter.

”Sömlös uppkoppling är av största vikt för att nå vår vision om en framtid utan barriärer mellan människor och teknik”, kommenterar Carl Pei.