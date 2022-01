Branschaktörer ser risk för ”impact-washing” när miljarderna trillar in

Det menar den ideella organisationen The Swedish National Advisory Board for Impact Investing som tagit fram flera ramverk.

Svenska impact-bolag lockar mest kapital per capita i Europa, samtidigt ökar behovet av riktlinjer för vad som är impact – och vad som är ”impact-washing”.

Johan Rippe, ordförande i styrelsen för The Swedish National Advisory Board for Impact Investing och Jenny Carenco, verksamhetsansvarig och styrelsens sekreterare.

Miljarderna fortsätter att strömma in i bolag med affärsidéer som ska förbättra världen – och samtidigt generera vinst.

Nyligen rapporterade Di om att Summa Equity, som återkommande investerar i den svenska techsektorn, stängde Europas största impact-fond på 23 miljarder kronor. Det var en stor ökning i paritet med den fond som tidigare förfogade över titeln som störst, nämligen riskkapitalbolaget Verdanes impact-fond på 3 miljarder kronor.

Därtill tog dessutom den svenska impactsektorn in mest kapital per capita i Europa förra året, enligt en rapport från Skype-miljardären Niklas Zennströms riskkapitalbolag Atomico.

Men att marknaden för impact-investeringar växer är inte enbart positivt, menar The Swedish National Advisory Board for Impact Investing. Bakom den ideella föreningen står en rad välkända aktörer från näringslivet, som stiftelsen Norrsken, Swedbank och PWC. Initiativet drog igång 2019 och ingår i paraplyorganisation The Global Steering Group (GSG) med säte i London.

”När man inte har en gemensam definition för vad impact innebär så går det inte att hålla någon ansvarig för impact-washing”, säger vd:n för konsultbolaget Prosper, Jenny Carenco, som även är verksamhetsansvarig och sekreterare i styrelsen för organisationen.

Impact-washing definieras som alla marknadsföringspåståenden som görs av olika intressenter utan att de har verkliga belägg för att de generar en miljömässig eller social nytta, enligt Global Impact Investing Network.

”Det finns en fara med att kapital strömmar in till företag utan att företagen gör någon påtaglig impact i samhället. Vi vill stärka begreppets integritet”, säger Jenny Carenco och pekar på ett typiskt exempel:

”Ponera att ett visst mjukvaruföretag tar fram ett ekonomistyrningssystem där man också kan registrera koldioxidutsläpp. Då säger bolaget, och intressenter som vill investera, att detta är en impact-investering. Men det bidrar inte till att minska utsläpp, utan det registrerar endast utsläpp. Av okunskap klassificerar man det som ett impact-bolag.”

Ramverket som organisationen nyligen tagit fram utgörs av fyra delar. I den första delen definieras begreppet impact och de kriterier som ett företag och investeringar behöver uppfylla för att kunna klassificeras som impact. Man har även lagt stor vikt vid att förtydliga skillnaden mellan hållbara investeringar, impact-investeringar och ansvarsfulla investeringar.

Föreningen har också tagit fram en modell för mätning och rapportering av impact. Den fjärde delen i ramverket syftar till att sätta kriterier för hur teknologier som möjliggör att impact skapas i större skala, men som nödvändigtvis inte klassas som impact på egna ben, ska kunna klassificeras som impact.

”Med dessa ramverk vill vi bidra till att höja impact-integriteten, men också göra det lättare för såväl investerare som företag att mäta och rapportera på impact”, säger Jenny Carenco.

Men att ”impact-washing” ökar eller att det ofta skulle vara en medveten handling är Johan Rippe, ordförande i styrelsen och vice operativ chef på PWC, skeptisk till.

”Vi ser att det finns tendenser till det, men är högst sannolikt inte alltid medvetet. Man har helt enkelt inte kunskapen internt för att avgöra vad som är impact”, säger han.

Samtalet som vuxit fram av att prata om syfte och hållbarhet tror Johan Rippe är nyttigt för branschen:

”Jag hoppas att debatten ska driva fram en mognad inom impact. Om vägledningen appliceras på den svenska kapitalmarknaden så kommer det bidra till att kapitalmarknaden fungerar ännu bättre i framtiden med avseende på hur man beskriver att finansiering kommer att användas”, påvisar Johan Rippe.

