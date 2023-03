Brand i Renewcells fabrik i Sundsvall – aktien rasade

Enligt ett räddningsbefäl som SVT Västernorrland pratade med har branden troligen startat i eller i anslutning till en rivare – en maskin som river de kläder som sedan blir massa i återvinningsprocessen. Uppgifter som också anställda på Renewcell delat med media.

Vid 16.40-tiden skickade bolaget själva ut ett pressmeddelande att branden var släckt.

”Renewcell undersöker skadorna och vilka kostnader eller förseningar branden kan få för uppskalningen av Renewcell 1”, skriver bolaget.

Enligt Sundsvalls Tidning beskrev räddningstjänsten på plats branden som kraftig och att den härjade i stora lokaler. Enligt SVT användes rökdykare för att kunna ta sig närmare branden och släcka den.

”Det har varit ganska mycket rök ända ner till golvet i lokalen. Det är en rejäl omfattning med ganska stora skador”, sa Tomas Hansson, inre befäl på räddningstjänsten till Sundsvalls Tidning.

Aktien dök som mest drygt 20 procent under eftermiddagen, men hämtade sig något efter nyheten att branden var släckt.

Fabriken i Ortviken är Renewcells största anläggning och var tidigare ett av SCA:s pappersbruk. Produktionen i fabriken drog igång i slutet av 2022. SCA har massaproduktion i grannfastigheterna, som dock inte påverkats.

Renewcell har i ett avtal från slutet av förr året lovat textilframställaren Lenzing leverans av 80.000 till 100.000 ton av sitt material circulose över fyra år. Kontraktets värde uppskattas till 1,5 miljarder kronor. Det tillsammans med ett tidigare tecknat avtal med den kinesiska textiljätten Sanyou innebär, enligt bolaget, att man sålt två tredjedelar av de 120.000 ton per år som Renewcell 1 beräknas producera vid full kapacitet.

Utöver anläggningen i Ortviken har bolaget kapacitet att producera 4.500 ton circulose i sin anläggning i Kristinehamn.

Renewcells teknik bygger på att omvandla utslitna kläder till en ny textilprodukt i form av en massa. Klädjätten H&M är tillsammans med Girincubator huvudägare i Renewcell med varsin ägarandel om 10,5 procent. Andra storägare är Handelsbanken Fonder, Capital Group och AMF Pension.

Bolaget noterades på First North i november 2020, och under de senaste två åren har man gjort stora investeringar. Under 2021 och de första nio månaderna 2022 investerades en dryg miljard i bolagets produktionsanläggning i Sundsvall. 2021 tog bolaget även ett lån från Europeiska investeringsbanken på 311 miljoner kronor.