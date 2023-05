Börsaktuella Yubico ökar omsättningen och resultatet rejält

Omsättningen steg 26,9 procent till 419 miljoner kronor (330,2). Årligt återkommande intäkter, ARR, var 219,3 miljoner (131), upp 67,4 procent.

”Utvecklingen under årets första kvartal låg helt i linje med våra förväntningar, med tillväxt och god lönsamhet. Det är mycket glädjande att vi lyckades uppvisa tillväxt under det första kvartalet 2023, då Q1 var ett starkt kvartal även under 2022”, uppger vd Mattias Danielsson.

Bruttovinsten blev 361,8 miljoner kronor (278,1), med en bruttomarginal på 86,3 procent (84,2).

Ebitda-resultatet blev 76,4 miljoner kronor (15,2), med en ebitda-marginal på 18,2 procent (4,6).

Rörelseresultatet blev 73,4 miljoner kronor (12,6), med en rörelsemarginal på 17,5 procent (3,8).

Orderingången landade på 350 miljoner kronor (304,6), en ökning med 14,9 procent mot föregående år.

”Inför det andra kvartalet bör det noteras att Yubico tog emot en mycket omfattande order - som uppgick till 39 procent av kvartalets ordervärde - under Q2 2022. Givet detta kommer Q2 2023 troligen att uppvisa negativ tillväxt jämfört med Q2 2022. Trots att vi räknar med god tillväxt under andra halvåret 2023, förväntar vi sammantaget för helåret 2023 en tillväxt i orderingång något under det långsiktiga målet. Även lönsamheten väntas vara något lägre än det långsiktiga målet”, uppger Danielsson vidare.

Guidningen för 2023 är som följer.

Tillväxten i orderingång för helåret 2023 kan komma att understiga det långsiktiga finansiella målet. Rörelsemarginalen förväntas uppgå till 5–15 procent under 2023, beroende på hur omsättningen från prenumerationer utvecklas.

Styrelsen har fastställt finansiella mål för det nya sammanslagna bolaget. Den årliga tillväxten för orderingången skall vara i snitt 25 procent och målet för rörelsemarginalen är 20 procent. s rörelsemarginal. Inom överskådlig framtid kommer det sammanslagna bolagets styrelse primärt använda det egna kassaflödet för att investera i fortsatt tillväxt.