”Bolag med kvinnliga medgrundare har dubbelt så hög avkastning”

Di Digitals kartläggning av hur kapitalet fördelas till privatägda teknikbolag i Sverige visar återigen att 1 procent av investeringarna under 2020 gick till bolag grundade av kvinnor. Andelen av investeringsvärdet som gick till mixade grundarteam ökade till 11 procent. Och 88 procent av pengarna investerades i bolag grundade av män.

Vi har ställt tre frågor om kartläggningen till folk i branschen:

* Varför ser det ut så här, tror du – de underliggande orsakerna?

* Vad tänker du om läget?

* Behöver det förändras?

Peder Hasslev, vd för Saminvest

Varför ser det ut så här, tror du – de underliggande orsakerna?

”Vi tror att nätverken är en viktig förklaring. För grundare är bra nätverk A och O avseende såväl finansiering som goda råd och förmedling av kontakter. Dessa kan vara mer eller mindre inkluderande och bygger på gamla relationer, i dagsläget ofta mellan män.”

Vad tänker du om läget?

”Det är tråkigt att vi inte har kommit längre.”

Behöver det förändras?

”Ja. Som vi ser det är det viktigt att vi får fler kvinnliga investerare, oavsett om det är som medlemmar i fondteam eller som fristående affärsänglar. Förutom att det stärker investeringskompetensen generellt, innebär det fler och bättre nätverk för kvinnliga entreprenörer och större sannolikhet för dem att få tillgång till såväl riskkapital som ägarkompetens. De fondteam som kontaktar oss består i de allra flesta fall av få eller inga kvinnor alls. Saminvest arbetar aktivt med detta under hela utvärderingsprocessen. Hittills har detta resulterat i en kvinnoandel om knappt 25 procent i de team som vi i slutändan har valt att investera i. En för låg siffra förvisso, men ändå ett steg på vägen.”

”Vad gäller affärsänglar arbetar vi nära några av Sveriges bästa inkubatorer. Även här finns det mycket att göra. Dock kan man notera vissa ljuspunkter som på lite sikt kan komma att förändra dagens situation. Vårt affärsängelprogram med Minc och Ideon Innovation som nyligen lanserade ängelinvesteringsbolaget Fast Track Capital III, resulterade i att 26 kvinnor (40 procent) av totalt 65 affärsänglar deltog. Den högsta siffra vi stött på hittills.”

Ebba Fåhraeus, vd på Smile Incubator Foto: Jenny Leyman

Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator i Medicon Valley i Lund

Varför ser det ut som det gör?

”Det är fortfarande till stor del manliga strukturer som dominerar i näringslivet; män har större och mer upparbetade nätverk och män föredrar fortfarande att investera i andra män. Jag tror inte det är ett helt medvetet val, utan handlar om att de känner igen sig bättre i yngre män än i kvinnor, vilket skapar ett omedvetet 'bias'. Avsaknaden av kvinnliga förebilder och nätverk är en stor utmaning, liksom det faktum att det fortfarande finns få kvinnliga investerare. Studier har också visat att kvinnor tenderar att få andra frågor än män när de pitchar inför investerare; kvinnor tenderar att få frågor som fokuserar på risk och skapar osäkerhet medan män får mer framtidsorienterade frågor som stärker självförtroendet.”

Vad tänker du om läget?

”Jag brinner för en mer jämlik framtid – men tycker att väldigt mycket av det som sker är spel för gallerierna eller på olika sätt förminskar kvinnor på olika sätt. Om man vill bli bäst i fotboll, då måste man älska att spela boll. Viss retorik som jag hör går ut på att kvinnor till exempel inte kan/vill pitcha – och då ska de inte behöva det. Jag tror inte på sånt. Spelplanen är etablerad och vi behöver bearbeta 'bias' hos domarna men spelarna ska ha samma villkor och få samma träningsmöjligheter, inte olika på grund av kön. Däremot – superviktigt med förebilder och stödorganisationer som själva arbetar med sina bias så att alla på riktigt har samma chans.”

Behöver det förändras?

”Det är bedrövligt att det går så långsamt att vända utvecklingen. Forskningen visar tydligt att jämställda bolag presterar bättre än andra så egentligen handlar detta inte bara om jämställdhet utan om resultat och därför borde detta vara en prioriterad fråga för hela näringslivet. Det behövs aktiva satsningar på att synliggöra och lyfta fram kvinnliga entreprenörer och skapa miljöer där kvinnor uppmuntras till företagande och där de får tillgång till kvinnliga förebilder och nätverk. Däremot tror jag inte på separata kvinnoprogram, hos oss på Smile får våra kvinnliga entreprenörer exakt samma bemötande och coachning som männen och har därmed samma förutsättningar när de ställs inför investerare. Vi har i dag lika många kvinnliga vd:ar som vi har män och därmed finns en kritisk massa av förebilder. Drygt 60 procent av grundarteamen är mixade.”

”Vi ser också till att kontinuerligt exponera vårt investerarnätverk för duktiga kvinnliga entreprenörer och detta har haft en oerhört positiv effekt; i dag plockar våra kvinnor in lika mycket riskkapital som männen. Under tiden bolagen är i inkubatorprogrammet – har bolaget tagit in ca 400 miljoner kronor de senaste sex åren, varav 51 procent gått till de bolagen som har kvinnlig vd och medgrundare. Det är också viktigt att arbeta aktivt för att få fram fler kvinnliga investerare, till exempel genom att skapa nätverk och forum, då kvinnliga investerare är mer benägna att i sin tur investera i kvinnor.”

Fredrik Hånell, business creation director på EIT Urban Mobility

Fredrik Hånell, entreprenör och investerare som i dag jobbar som ”business creation director” på EIT Urban Mobility – ett initiativ med 400 miljoner euro från EU-organisationen EIT, European Institute of Innovation and Technology, som ska investeras. Syftet är att stödja positiva förändringar i hur människor förflyttar sig i städerna för att göra dem mer beboeliga

Varför ser det ut så här, tror du – de underliggande orsakerna?

”Det är en lång kedja omständigheter som ligger bakom. Det börjar med särbehandling i skolan, det vill säga att flickor och pojkar fostras att kommunicera olika. För unga entreprenörer förstärks sedan skillnaden, både när det gäller hur kvinnor och män presenterar sina affärsidéer, och hur investerare värderar det de hör. Ekosystemen med acceleratorer, inkubatorer, och mjuk- och riskkapitalfinansiärer är bekväma av sig. Det är enklare att forma entreprenörer enligt en mall, än att vidga horisonten och söka andra sätt att värdera investeringspotentialen eller nå ut till fler kvinnliga entreprenörer.”

Vad tänker du om läget?

”Jag blev chockad när jag förstod att endast några få procent av alla investeringar görs i bolag med kvinnliga entreprenörer. Ekosystemet jag nämnde ovan svarar vanligtvis med att 'Det finns för få kvalitetsbolag med kvinnliga entreprenörer', vilket är struntprat. Faktum är att startups med kvinnliga medgrundare har dubbelt så hög avkastning på investerat kapital, anställer fler, och växer snabbare. Det finns flera framgångssagor där man genom ändrad kommunikation, ändrade antagnings- och utvärderingsprocesser, flera kvinnliga entreprenörer som förebilder, och ändrad investeringspolicy faktiskt snabbt uppnått en jämnare fördelning.”

Behöver det förändras?

”Ja absolut! Från min sida har jag satt det kortsiktiga målet att vi ska ha en kvinnlig medgrundare i vartannat bolag vi investerar i. Av de totalt fjorton investeringarna vi gjort sedan oktober förra året har en av fem en kvinnlig medgrundare. Vi blir bättre: Hittills i år har samtliga bolag vi investerat i haft en kvinnlig medgrundare. Inför våra utlysningar och investeringsinitiativ söker vi aktivt efter startups med kvinnliga entreprenörer, vi har också justerat våra investeringskriterier för att premiera jämställda team. När jag presenterar brukar jag peka på att om entreprenörer inte förmår bygga ett jämställt team saknar de en av de viktigaste komponenterna för att bygga ett framgångsrikt företag. Snart hoppas jag att samtliga startups vi jobbar med har en kvinnlig medgrundare.”

