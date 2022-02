Blockets andrahandsuthyrning anmäls

Bostadsuthyraren Passion For Homes anklagar Blocket och dess bolag Qasa för att bland annat stjäla företagets kunder samt för missledande marknadsföring.

Marknaden för andrahandsuthyrning av bostäder har växt och här finns i dag flera aktörer som Samtrygg, Residensportalen och Blocket Bostad samt Qasa. Störst i dag är Blocket Bostad, som delar portal med dotterbolaget Qasa, som man förvärvade 2019 i ett uppköp.

Men alla är inte nöjda med branschens utveckling. Nu konkurrensanmäler uthyrningstjänsten Passion For Homes annonsjätten för att stjäla kunder från dem. Enligt Passion for Homes så har Blocket erbjudit intresserade hyresgäster depositionsfria uthyrningar, trots att både Passion For Homes och dess hyresvärdar vill ha en deposition.

Det innebär att om en hyresgäst önskar hyra en bostad, via Qasa eller Blocket, depositionsfritt så blir det ett nej. Detta menar uthyrningstjänsten i sin anmälan är missledande marknadsföring som får företaget att verka oseriöst.

”Risken är att Blocket/Qasa tar kunderna i från oss, genom att göra våra bostäder delvis till sina egna. Vilket leder till att eventuella nya kunder som behöver hjälp med att hyra ut sina bostäder inte kommer kontakta oss utan vänder sig till Blocket/Qasa eftersom vi försvinner på Blocket eller så syns vi inte tillräckligt tydligt”, skriver Passion For Homes i sin konkurrensanmälan. Anmälan är gjord i Stockholm den 25 januari.

Företaget fortsätter i sin konkurrensanmälan med att Blocket och Qasa erbjuder service tjänster i Passion For Homes betalda annonser. Det innebär att Blocket och Qasa adderar till sina serviceavgifter på Passion For Homes hyra, vilket i sin tur gör att hyran ser högre ut.

Om Passion for homes * Passion For Homes och RE/MAX uthyrning arbetar sedan 2013 med uthyrning av bostäder, främst handlar det om bostadsrätter och villor men ibland även hyresrätter. * Företaget sköter allt från annonsering, visning , kontraktshantering, bakgrundskontroll samt inspektion vid inflyttning och utflyttning. * Företaget hjälper hyresvärdar att hitta rätt och passande hyresgäster. * Passion For Homes arbetar med personlig hyresförmedling, som en fastighetsmäklare så sköter företaget allt.