Bitcoin under 16.000 dollar

Från 64.000 dollar till under 16.000 dollar. Under måndagen fortsätter bitcoinkursen att falla.

Efter toppen i november 2021 ser november 2022 ut att gå till historien som en särskilt dramatisk tid för kryptoindustrin.

Detta till stor del på grund av krisen i kryptobörsen FTX, där 8 miljarder dollar uppskattas ha gått upp i rök. Det lämnar inte bitcoin, den mest kända kryptovalutan, oberörd.

Under måndagen sjunker bitcoin till en kurs under 16.000. Bortsett från en dipp i början av november har bitcoinkursen inte varit så låg sedan november 2020. Under förmiddagen har den studsat tillbaka till strax över 16.000 dollar per bitcoin.

Kryptovalutan Solana, som FTX-grundaren Sam Bankman-Fried salufört, har fortsatt drabbats hårt och är ned med ytterligare 9 procent senaste dygnet och har fallit med 93 procent i år.

”Nu tar erfarna investerare ut sina kryptotillgångar och förvarar dem i en skyddad plånbok 'offline', allra helst i fler än en, för att garantera skydd från möjliga sanktioner och att tillgångarna försvinner på grund av konkurser”, säger Nikita Zuborev, analytiker på kryptobolaget Bestchange.com, till Forbes.

Enligt tidningen kan bitcoinkursen fortsätta falla ned till runt 11.000 dollar, baserat på en undersökning bland fondmäklare inriktade på kryptotillgångar.

Totalt har kryptovalutan fallit med över 66 procent i år, vilket motsvarar en värdeminskning på över 31.000 dollar per bitcoin.

Även kryptotillgångarna Ethereum och Dogecoin har fallit kraftigt den senaste tiden. Den senaste veckan handlas en ether nedåt med 8,5 procent och Dogecoin har sjunkit med lite mer än 10 procent.