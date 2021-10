Bitcoin rusar till ny rekordnivå – handlas över 66.000 dollar

Under onsdagseftermiddagen rusar bitcoin över 66 000 dollar. Därmed slår man det tidigare rekordet på 64 895 dollar per bitcoin.

Bitcoinkursen har lyft med över 40 procent under oktober. Den kraftiga uppgången följer delvis efter den amerikanska finansinspektionens, SEC, godkännande av handel med terminskontrakt för börshandlade fonder, så kallade ETF:er, med bitcoin. Under gårdagen var det premiär för den första ETF-fonden på börsen från Proshares, något som ger nytt hopp om kryptotillgångens framtid. Fonden klättrade 5 procent i premiären under tisdagen.

Under onsdagen noterades en ny rekordnivå på 66.033 dollar, motsvarande över 568.000 kronor. Därmed slår man kursrekordet från den 14 april på 64 895 dollar per bitcoin.

Det följer efter en något skakig tid för kursen, som var nere på 30 000 dollar i juli. Priset har bland annat pressats av marknadsoro, möjliga regleringar och Kinas beslut att förbjuda handel med kryptotillgångar.