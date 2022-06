Under onsdagsmorgonen föll kryptotillgången bitcoin åter under 20.000 dollar.

Kryptotillgångar har pressats under senaste veckorna, i såren av allmän makrooro och härdsmältan i Terra/Luna.

Som lägst under onsdagsmorgonen låg bitcoin på 19.884 dollar, men har nu återhämtat sig strax över 20.000 dollar. Det här är andra gången på mindre än en månad som bitcoin hamnat under 20.000 dollar – helgen mellan den 18-19 juni var den till och med nere och nosade på 18.000 dollar. Det var första gången sedan december 2020 som kryptotillgången var under 20.000 dollar-strecket.

Som mest har bitcoin kostat 68.789 dollar, vilket var i november 2021. Sedan årsskiftet har över 60 procent av värdet gått upp i rök.

Avanzas vd: Kryptonedgång inte orsak till avbrutet kryptosamarbete