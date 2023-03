Gomore meddelar på måndagen att de kommer att ta över konkurrenten Snappcars aktivitet i Sverige. Det innebär att Snappcars användare framöver kommer att hänvisas till Gomores plattform istället.

”För oss är det här superstort. När vi drog igång i Sverige 2019 så var ju Snappcar betydligt större än oss. Nu när de nu lämnar marknaden är det ett bevis på att vi kommit längre än dem”, säger Klara Bergkvist.

Snappcar och Gomore har länge gått sida vid sida och båda varit synonyma med privat bildelning. Gomore har dock under åren växt sig något större än konkurrenten och har i dag cirka 180.000 användare och drygt 5.000 registrerade bilar. Snappcar ungefär hälften så många registrerade användare men har haft fler bilar registrerade, cirka 6.000. Bakom beslutet att lägga ner Snappcar i Sverige ligger en ekonomisk transaktion mellan de båda bildelningstjänsterna, men man har valt att inte kommunicera hur stora summor det rör sig om.

”Vi är självklart ledsna över att lämna den svenska marknaden. Vi har verkligen haft kul med att driva vår svenska verksamhet tillsammans med våra användare under så många år. Samtidigt, kan vi nu lägga vårt fokus på att ännu bättre hjälpa på våra användare i Nederländerna och Tyskland. Vi vill också passa på att tacka alla användare som har gjort vår resa möjlig”, skriver Li Höglund på Snappcar i en skriftlig kommentar till Dagens industri.

Med de nya potentiella användarna räknar nu Gomore med att fördubbla antalet bokningar och bilar i slutet av 2023.

”Vi ser en enorm tillväxt. Januari och februari är våra bästa månader någonsin, trots att det är lågsäsong. Vi ligger bättre till än vi tänkt oss. När Snappcar nu lägger ner kommer det bli tydligare vem som är störst och bäst på privat bildelning. Som användare behöver man inte fundera på var man ska lägga upp sin bil, vilket gör att man lättare kan komma i gång”, säger Bergkvist.

Inflationstider och en ökad miljömedvetenhet har varit positiva faktorer för bildelningstjänsterna, och i synnerhet för de privata. Enligt Bergkvist drar en användare på Gomore in mellan 2.000 och 7.000 kronor i månaden. Men en en bil som är placerad centralt och tillgänglig under längre perioder kan dra in mer än så.

”Folk har mindre pengar på fickan nu, och kan man tjäna en hacka på sin bil då lägger man upp den hos oss. Vi har haft en större efterfrågan än vad vi har bilar ganska länge nu, och på helger och lov så är det fullbokat”, säger Klara Bergkvist och fortsätter:

”Vi har många användare som sålt sin bil och använder oss istället. Vårt mål är ju att minska det totala antalet bilar och det kan vi bara göra om det finn en bil att låna inom ett rimligt avstånd till där man bor eller jobbar. Vi behöver få tillräckligt många bilar för att folk ska gå över till att inte äga bil”

Vad betyder då detta för Snappcars kunder? Vill de fortsätta att hyra ut sina bilar kommer de att behöva registrera om sig på Gomore plattform. De som tidigare använt sig av Snappcars nyckelfria tjänst kommer dock kunna använda sig av samma system även hos Gomore.

Biluthyrare på Gomore får i dag behålla 80 procent av uthyrningspriset. Det är något lägre än Snappcars kunder som fått behålla 85 procent av varje transaktion.

Gomore kommer dock inte bli helt ensamma om att bedriva en privat bildelningstjänst i Sverige. Bolaget Heap, med bas i Göteborg, har sikte på att bli störst på i Sveriges andra stad. I november i fjol hade bolaget 15.000 användare och 120 bilar där, enligt nyhetssajten Breakit. Siktet är också inställt på att ta marknadsandelar i Stockholm.

Gomore har i dag åtta anställda i Sverige, men räknar med att utöka till tio till sommaren. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Danmark, Spanien, Finland, Österrike och Schweiz. Sammanlagt har man cirka 3 miljoner användare på sina marknader. Det gör tjänsten till största europeiskt ägda bildelningsplattformen i Europa.