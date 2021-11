Bianca Ingrossos sminkbolag byter vd

Medgrundaren till Bianca Ingrossos sminksuccé Caia Cosmetics, Mikael Snabb, kliver av vd-stolen. In kommer Adeline Sterner, tidigare vd på Kids Brand Store.

Mikael Snabb, som grundade Caia Cosmetics 2018 tillsammans med Bianca Ingrosso och Jesper Matsch, fortsätter operativt i organisationen.

”Jag är övertygad om att Adeline Sterner är rätt person att leda bolaget i dess framtida expansion. Denna rekrytering ger mig möjligheten att fokusera på de affärsutvecklingsprojekt som jag brinner för”, kommenterar Mikael Snabb i ett pressmeddelande.

Under 2020 omsatte Caia 150 miljoner kronor och hade en vinst på 55 miljoner kronor. I år räknar bolaget med att omsätta över 300 miljoner kronor. Under sommaren 2020 kom riskkapitalbolaget Verdane in som storägare i bolaget i en affär som enligt källor till Di värderade bolaget till mer än 400 miljoner kronor. I samband med affären halverades ägandet för de dåvarande innehavarna, och Bianca Ingrosso ska enligt årsredovisningen ha fått ut drygt 72 miljoner kronor vid försäljningen.

Bianca Ingrosso har under de senaste åren blivit en av Sveriges största mediepersoner med 1,2 miljoner följare på Instagram och 382 000 följare på Youtube. Hon är dotter till artisten Pernilla Wahlgren och blev känd i och med deltagandet i realityserien ”Wahlgrens värld” på Discovery och som domare i ”Talang” på TV4.